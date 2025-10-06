A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), torna pública a realização de concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O edital nº 01/2025 foi publicado no Diário Oficial do Município, na sexta-feira, 3/10, e pode ser acessado nos endereços eletrônicos: semad.manaus.am.gov.br, dom.manaus.am.gov.br e http://www.institutoconsulplan.org.br.
O certame prevê mil vagas para chamamento imediato e 500 para cadastro reserva, para cargos de profissionais do magistério: professores e pedagogos, analistas de nível superior e técnicos de nível médio, sendo 5% reservadas aos candidatos que se declararem Pessoas com Deficiência (PcDs). Os salários variam de R$ 2.677,95 a R$ 5.300,57, e as cargas horárias de 20 horas a 40 horas semanais.
As inscrições serão, exclusivamente, pela internet, das 15h de segunda-feira, 6/10, às 15h de 5 de novembro, no site www.institutoconsulplan.org.br. Os valores das taxas de inscrição serão de R$ 100, para nível médio, e de R$ 135, para nível superior. Cada candidato poderá se inscrever em até dois cargos/especialidades, desde que em turnos distintos da realização das provas.
Operacional
Todo o processo de estruturação do concurso da Semed foi conduzido pela Semad. De acordo com o titular da secretaria, Célio Guedes, o primeiro passo foi a criação de um grupo de trabalho intersetorial que ficou encarregado de verificar todos os detalhes necessários à realização do certame, como o levantamento do quantitativo de vagas a serem preenchidas de imediato e a formação do cadastro reserva, a elaboração do edital e todas as etapas estabelecidas por lei.
“Foram cumpridas todas as etapas legais para a elaboração do edital, assegurando total transparência aos processos que regem a realização de um certame dessa amplitude, afinal, são mil vagas, incluindo a formação do cadastro reserva. A Semad atuou nessa coordenação operacional seguindo a determinação do prefeito David Almeida, no sentido de que não haja intercorrências até que tudo esteja concluído”, explicou Célio.
Para o secretário municipal de Educação, Júnior Mar, os novos profissionais irão fortalecer as unidades escolares e consolidar a meta de garantir uma educação de excelência para todos.
“Este concurso, que é uma determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito Renato Júnior, representa uma etapa decisiva no fortalecimento da nossa rede pública de ensino. Queremos incorporar profissionais comprometidos com a educação, com a missão de elevar ainda mais a qualidade no atendimento as nossas crianças, jovens e famílias. Serão convocados professores, técnicos, analistas e demais especialistas que integrarão efetivamente a nossa equipe”, pontuou.
Júnior Mar reforçou ainda que a convocação dos aprovados será imediata, de forma a integrá-los à pasta, já no início do ano letivo de 2026.
Confirmação da Inscrição
As informações referentes à data, horário e ao local de realização das provas e cargos/especialidade, assim como, as orientações para a realização das provas, estarão disponíveis a partir das 15h de 1º de dezembro de 2025, no site do instituto Consulplan.
O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização das provas deverá solicitá-la no ato do requerimento de inscrição.
Aplicação das provas objetivas
As provas objetivas de múltipla escolha terão duração de quatro horas e serão realizadas em Manaus, em 7 de dezembro de 2025, sendo de nível médio pela manhã, com fechamento dos portões às 8h, horário de Manaus, e nível superior pela parte da tarde, fechamento dos portões às 14h30.
Confira o edital completo em: https://dom.manaus.am.gov.br/
https://dom.manaus.am.gov.br/pdf/2025/outubro/DOM%206168%2003.10.2025%20ED%20EXTRA%20-%20CONCURSO%20SEMED.pdf
Texto – Moara Cabral/Semed e Sandra Monteiro/Semad