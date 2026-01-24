Prefeitura leva vacinação à Festa da Uva para ampliar cobertura vacinal
Publicada em 24/01/2026 às 10:00
Quem visitar a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí neste fim de semana poderá aproveitar o evento para colocar a vacinação em dia. A Prefeitura de Jundiaí mantém um posto móvel de imunização no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva, como parte das ações para facilitar o acesso da população às vacinas e ampliar a cobertura vacinal no município.
O atendimento ocorre às sextas-feiras, das 18h às 21h, e aos sábados e domingos, das 11h às 17h, durante toda a programação da festa, que segue até o dia 8 de fevereiro.
No local, estão disponíveis as vacinas:
- Influenza (gripe) – até 31 de janeiro, para quem não se vacinou na campanha anterior;
- HPV – para crianças e adolescentes de 9 a 19 anos;
- Dengue – destinada ao público de 10 a 14 anos;
- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);
- Febre amarela.
Para receber a dose, basta apresentar um documento com foto e, se houver, a caderneta de vacinação.
Além do posto de vacinação, a estrutura do evento conta com um ambulatório e equipe de saúde formada por médico, enfermeira e técnico de enfermagem, garantindo atendimento imediato e suporte aos visitantes durante a festa.
