A Secretaria da Fazenda (Sefa), em parceria com o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Paraná (Sindafep), a Secretaria da Educação (Seed) e o Grupo de Educação Fiscal do Paraná (GEFE), realizará a cerimônia de entrega do Prêmio de Redação 2025 – Educação Fiscal em Palavras, que reconhece o talento e o empenho de estudantes, professores, técnicos dos Núcleos Regionais de Educação e escolas que se destacaram na promoção da cidadania fiscal.
A premiação será realizada nos dias 13 e 14 de outubro, diretamente nas escolas dos primeiros colocados de cada categoria. No dia 13 de outubro (segunda-feira), as cerimônias acontecem pela manhã no Colégio Estadual Irmã Maria Margarida, em Salto do Lontra, às 9h, e à tarde no Colégio Estadual José de Anchieta, em Quedas do Iguaçu, a partir das 14h. Já na manhã do dia 14 de outubro (terça-feira), a entrega será no Colégio Estadual Cecília Meireles, em Ubiratã, às 10h.
O evento é uma oportunidade para celebrar a criatividade e o compromisso dos participantes com a construção de uma sociedade mais consciente sobre o papel dos tributos e a importância da educação fiscal. Em sua edição de 2025, o Prêmio Sindafep de Redação – Educação Fiscal em Palavras consolidou-se como um dos maiores concursos educacionais do Paraná, mobilizando 13.595 estudantes de 370 escolas, distribuídas em 149 municípios e 32 Núcleos Regionais de Educação.
Com o tema “A importância dos tributos para a sociedade”, o concurso incentivou reflexões sobre como os recursos públicos sustentam serviços essenciais e o desenvolvimento coletivo. A população está convidada a acompanhar e prestigiar os vencedores desta edição, que representam o comprometimento das escolas e da comunidade escolar com a construção de um futuro mais consciente e participativo.
Conheça os vencedores AQUI.