A pesar del cálido ambiente que estuvo presente este viernes, las condiciones cambiarán radicalmente en las próximas horas en el Área Metropolitana de Monterrey.

La llegada de un nuevo frente frío a la región traerá consigo viento del norte y un marcado descenso en la temperatura para este fin de semana en la capital de Nuevo León.



¿Cómo será el clima de este fin de semana?

Para este sábado 17 de enero, habrá una temperatura máxima de 15 grados centígrados durante tarde, mientras que en la noche descenderá 9 grados, siendo esta la mínima, además, se espera un cielo mayormente nublado, presencia de viento y un 20 por ciento de probabilidad de precipitaciones.

El domingo 18 de enero se perfila como el día con las temperaturas más bajas para el área metropolitana debido a la masa de aire frío. Aunque el cielo se mantendrá soleado y seco, el ambiente será gélido en las primeras horas con 5 grados siendo la mínima en el termómetro y para la tarde subirá una máxima de 15 grados.

Así será el clima en el inicio de semana

El ambiente frío persistirá ligeramente el lunes 19 de enero con una mínima de 7 grados y una recuperación hacia los 20 grados por la tarde. Sin embargo, se prevé que para el martes 20 de enero regrese la humedad y un nuevo sistema frontal que mantendrá las temperaturas entre los 12 y 15 grados con una probabilidad de 60 por ciento de lluvia.

Recomendaciones para afrontar el clima frío en Monterrey

Para afrontar el drástico cambio meteorológico este sábado en Monterrey, debido a la llegada del aire polar ártico, puedes seguir estas recomendaciones generales:

Viste con el “método de la cebolla”: Utiliza varias capas de ropa térmica y delgada en lugar de una sola prenda muy gruesa; esto permite regular tu temperatura corporal ante el descenso que llegará a los 10 grados por la noche.

Protege tus extremidades: Asegúrate de tener a la mano guantes, bufandas y gorros, ya que el viento fuerte del norte incrementará la sensación de frío durante la tarde y noche.

Carga con artículos para la lluvia: Debido a que existe un 60% de probabilidad de precipitación por la noche y lluvia ligera desde la mañana, es indispensable llevar paraguas o impermeable si estás a la intemperie.

Aísla puertas y ventanas: Si estarás en casa, revisa que no haya filtraciones de aire frío, especialmente porque las temperaturas seguirán bajando hasta los 6 grados durante el domingo.

Evita cambios bruscos de temperatura: Al salir de casa o de lugares cerrados, cubre tu nariz y boca para evitar respirar aire frío directamente, lo cual ayuda a prevenir enfermedades respiratorias ante los 14 grados máximos esperados.

Mantente hidratado y alimentado: Consume alimentos ricos en vitamina C y líquidos calientes para ayudar a tu cuerpo a generar calor de forma natural frente al ambiente gélido que persistirá varios días.

