Presidente do Botafogo social responde torcedor, explica silêncio e fala sobre briga na SAF: ‘Os gringos querem tomar tudo’

O presidente do Botafogo associativo, João Paulo Magalhães Lins, não tem dado declarações públicas na imprensa sobre a crise envolvendo a SAF do clube. Porém, em uma resposta a um torcedor nas redes sociais no último domingo (22/3), o dirigente passou seu ponto de vista sobre a situação do futebol, que ainda está sob comando de John Textor.
João Paulo respondeu a um torcedor que pedia para o social autorizar a segunda parcela do empréstimo-aporte, negociado por Textor, cuja dívida – que prevê juros altíssimos – poderia ser convertida em ações, trazendo novos sócios para a SAF. As mensagens tiveram sua autenticidade verificada pelo FogãoNET.
“Amigo, você não está sabendo de todos os fatos. Os botafoguenses aqui somos nós! Não os gringos que querem tomar tudo do Botafogo. Temos que nos proteger. Você não tem ideia do que fizeram com o Botafogo“, escreveu João Paulo.
Preocupação com a SAF
Na sequência, o presidente do associativo rebateu as críticas ao Botafogo social, explicou o motivo de não falar publicamente e se mostrou muito preocupado com a situação da SAF.
“Eu não concordo! Primeiro que o social e o Botafogo são um só! Você virou Botafogo talvez por causa da gestão que você chama de social! O que você chama social ganhou muitos títulos ao longo de quase 100 anos! Se ‘nós’ como você se refere ainda não falamos de forma oficial, algum motivo tem! Principalmente preservar o Botafogo, que passa por um momento muito desafiador.“
“Mas eu não quero ficar em discussão com você. Pois você é um botafoguense assim como eu, e NÓS estamos sofrendo e agoniados com o que a gestão dos gringos fez com a SAF e a que pé a SAF está! Lembra que, se eles forem embora, nós é que vamos sofrer, pois nenhum deles NEM MORA NO BRASIL! Temos é que buscar uma solução para a continuação do Botafogo de uma forma SEGURA! Vamos unir as nossas forças para salvar a SAF. Isso que temos que fazer, é isso que estamos aqui buscando“, encerrou JP Magalhães.
Na última semana, o clube associativo aumentou a pressão sobre a SAF, com pedido de acesso a documentos e contestação na Justiça sobre a decisão de resolver a briga entre Textor e os credores da Eagle Football na arbitragem, além de tentar derrubar a liminar que mantém o empresário norte-americano no controle. O social também está na busca por um novo investidor.