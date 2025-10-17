O procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, recebeu na manhã desta sexta-feira, 17 de outubro, a visita do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, acompanhado da desembargadora Rosana Fachin.
Foi a primeira visita oficial do presidente do STF ao Ministério Público do Paraná, ocasião em que foram tratados temas de interesse comum entre as instituições, como a defesa dos direitos difusos e coletivos, o enfrentamento ao feminicídio, o fortalecimento de programas de acolhimento familiar, os acordos de não persecução penal e outras pautas de relevância institucional.
O procurador-geral de Justiça destacou o caráter especial da visita, marcada por reencontros e diálogo produtivo. “Foi uma visita emocionante e muito significativa. O ministro Fachin foi meu professor na PUC e é uma grande referência pessoal, acadêmica e institucional. Recebê-lo aqui no MPPR é motivo de orgulho e alegria”, afirmou Francisco Zanicotti.
Durante o encontro, também foram abordados assuntos como a participação do ministro em bancas de concurso do MPPR e a importância da cooperação internacional no contexto da interação transfronteiriça.
Também participaram da reunião o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Armando Antônio Sobreiro Neto; o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Cláudio Franco Felix; a subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, Terezinha Signorini; a diretora-secretária da Procuradoria-Geral de Justiça, Nayani Kelly Garcia; a coordenadora da Escola Superior do MPPR, Fernanda da Silva Soares; e o coordenador de Assuntos Institucionais, Ronaldo de Paula Mion.