Com imensa tristeza anunciamos o falecimento de Russell M. Nelson, presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Sábado, no sábado, 28 de setembro, ocorrido hoje às 22h. Ele tinha 101 anos.

Foi chamado como apóstolo em 7 de abril de 1984. Ele se tornou líder da Igreja no dia 14 de janeiro de 2018. Seu tempo como profeta será sempre lembrado como um ministério mundial (visitou 32 países e territórios dos Estados Unidos), aumentou a construção de templos (anunciou 43 novos templos) e fez muitas mudanças. A partir da Conferência Geral de abril de 2018, na qual foi apoiado como apóstolo sênior, o presidente Nelson começou a fazer ajustes frequentes com o objetivo de ajudar os santos a ministrar mais como Jesus Cristo e a enfatizar melhor o papel central do Salvador do mundo em tudo que a Igreja faz. Os parágrafos seguintes desse obituário fornecem um relato detalhado de suas viagens como presidente e as muitas mudanças que ele implementou.

Antes de servir em tempo integral na Igreja, o presidente Nelson era um cirurgião cardíaco reverenciado e respeitado no mundo inteiro. Realizou a primeira cirurgia de peito aberto em Utah, em 1955. Serviu como presidente da Sociedade de Cirurgia Vascular, diretor da Junta Americana de Cirurgia Torácica, encarregado do Conselho de Cirurgia Cardiovascular da Associação Americana de Cardiologia, e presidente da Associação Médica do Estado de Utah. Foi autor de vários capítulos de livros de medicina e outras publicações. Deu palestras e visitou profissionais de muitas organizações em todos os Estados Unidos e em outros países. E era fluente em 11 idiomas.





“Todos nós que trabalhamos com Russell M. Nelson, e os muitos que ele ensinou e com quem se relacionou, sempre ficamos maravilhados com sua extraordinária humildade, sendo um homem de grandes realizações”, disse o presidente Dallin H. Oaks, que foi chamado para servir no Quórum dos Doze Apóstolos no mesmo dia que o presidente Nelson em 1984 e que serviu como primeiro conselheiro do Presidente Nelson na Primeira Presidência. “E ficamos admirados com sua gentileza. Ele era a pessoa mais amável e gentil com quem alguém poderia desejar se relacionar. E sempre será lembrado por isso.”

O presidente Nelson deixa sua esposa, Wendy, oito de seus 10 filhos, 57 netos e 127 bisnetos.

Assim como aconteceu com os apóstolos na época do Novo Testamento, os apóstolos santos dos últimos dias são chamados para serem testemunhas especiais de Jesus Cristo. O presidente Nelson estava entre os 15 homens que ajudam a supervisionar o crescimento e o desenvolvimento mundial da Igreja, que conta agora com mais de 16 milhões de membros.

O sucessor será escolhido formalmente pelo Quórum dos Doze Apóstolos da Igreja após o funeral do presidente Nelson (detalhes pendentes).

Um “médico amado” que fundiu a medicina e a fé

Não é de se esperar que um apóstolo tenha sido um cirurgião cardíaco mundialmente reconhecido, como foi o caso do presidente Nelson antes de seu chamado para servir na Igreja por toda a vida. No entanto, curar corações tanto física quanto espiritualmente não é algo incomum para os discípulos de Jesus Cristo em todas as épocas. Um dos autores do Novo Testamento, Lucas era um médico de reputação — o apóstolo Paulo, com quem ele viajou como missionário, de fato o chamou de “o médico amado” (Colossenses 4:14).

Como médico, o presidente Nelson provavelmente é mais conhecido por sua participação no desenvolvimento de uma máquina de coração e pulmão artificiais, pequena o suficiente para funcionar em uma sala de cirurgia. Isso se tornou possível pelo apoio e incentivo inestimável de sua primeira esposa, Dantzel, e foi uma conquista que aumentou sua gratidão pelo dom da vida. “Creio que um cirurgião está numa posição privilegiada, que permite compreender uma das maiores criações de Deus — o corpo humano”, disse ele. “Cada parte do corpo me motiva a ter fé.”

A reverência com que o presidente Nelson tratava a vida incutiu nele uma abordagem espiritual da medicina. Sua escritura favorita de Doutrina e Convênios guiou suas ações tanto dentro quanto fora do centro cirúrgico: “E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia” (Doutrina e Convênios 130:21).

“Em outras palavras”, afirmou o presidente Nelson, “você não deseja uma bênção; você se esforça para obter uma bênção e a torna possível. Eu sempre dizia à equipe com quem eu estava trabalhando: Este paciente tem orado por sucesso, e a família dele também. Mas essas orações não servirão para nada se vocês cometerem um único erro; por isso, façam sua parte com perfeição, a fim de que esse paciente tenha a possibilidade de alcançar a bênção que está buscando”.

Seu período estudando medicina se estendeu pelos primeiros 12 anos de seu casamento. Após se formar na Faculdade de Medicina da Universidade de Utah, com 22 anos de idade, ele fez um estágio e vários anos de residência em Minnesota e Massachusetts; serviu por dois anos no exército em Washington, D.C. e no exterior e fez doutorado na Universidade de Minnesota. Seu profundo interesse por pesquisa acabou resultando em seu trabalho pioneiro no desenvolvimento da máquina coração-pulmão. Mais tarde, ocupou o cargo de professor de pesquisa cirúrgica e diretor do Departamento de Residência de Cirurgia Torácica da Universidade de Utah e diretor da Divisão de Cirurgia Torácica do LDS Hospital de Salt Lake City.

Em 1955, o presidente Nelson realizou a primeira cirurgia de peito aberto em Utah e concluiu mais de 7 mil operações durante sua carreira. Uma de suas operações mais notáveis aconteceu em 1972, quando o amor que o presidente Nelson tinha pela medicina convergiu com sua fé, quando lhe foi solicitado que realizasse uma cirurgia de alto risco em Spencer W. Kimball, que na época era um dos mais antigos apóstolos da Igreja. O presidente Nelson estava servindo como presidente geral da Escola Dominical, ao mesmo tempo em que continuava a desempenhar seu trabalho como cirurgião cardíaco. Antes da operação, ele recebeu uma bênção do sacerdócio, a qual acreditou ter influenciado o resultado.

“Foi como se um pianista tocasse o concerto inteiro sem errar, ou como se um jogador não errasse uma única bola em todo o jogo”, afirmou. “Aquela operação longa e complicada transcorreu sem uma única falha. E no final, quando seu coração voltou a bater com vigor, soube que ele sobreviveria. Enquanto suturávamos seu peito, tive o sentimento de que aquele homem viveria para se tornar o presidente da Igreja.”

De fato, Spencer W. Kimball se tornou presidente da Igreja e ainda viveu por mais 13 anos.

“[O presidente Nelson] dava ótimas opiniões acerca dos problemas de saúde enfrentados pelas Autoridades Gerais”, afirmou o presidente Oaks. “Ele nos dava informações valiosas a respeito de diagnósticos, períodos de recuperação e outras implicações práticas de uma determinada doença.”

A vida com Dantzel

O presidente Nelson sempre procurou dar o melhor de si para realizar as tarefas que lhe cabiam. Na infância, sua atenção se voltou primeiramente para as artes cênicas, e não para as artes da cura. Ele cantou como tenor em um quarteto premiado e ganhou o papel principal em um musical da Universidade de Utah, quando era calouro. De fato, foi o amor pela música que o levou ao amor de sua vida.

Ele se recorda de chegar para o ensaio de uma determinada apresentação e ouvir uma soprano cantando. “Ela era deslumbrante”, lembrou o presidente Nelson. “Sua voz era incrível, tanto que perguntei: ‘Quem é essa moça?’ O diretor do musical respondeu: ‘Essa é Dantzel White. Você vai cantar com ela nessa apresentação.’” O presidente Nelson afirmou: “Daquele momento em diante, não saímos com mais ninguém”.

A música se tornou uma parte central de sua vida juntos. O lar da família Nelson nunca ficou sem música depois de comprar um piano usado por menos de 100 dólares no início do casamento. Durante o tempo em que atuou como médico, o presidente Nelson se levantava cedo para tocar piano e estudar as escrituras. Essa combinação, segundo ele, foi uma influência espiritual para o seu lar.

Assim como muitos casais jovens, a família Nelson se esforçava para fazer o salário caber no orçamento, mas nem sempre foi fácil. O presidente Nelson lembrou uma noite em que andava com sua esposa pelas ruas de Boston, numa época em que já tinham quatro filhos, quando ela olhou pela vitrine de uma loja de móveis e perguntou: “Querido, você acha que um dia conseguiremos comprar um abajur?” O presidente Nelson disse que nessa época eles se lembraram da escritura em Mateus 6:33, que diz: “Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas”.

“Eu achava que eles eram uma dupla excelente”, relembra Gloria Nelson Irion, a terceira dos dez filhos da família Nelson, sendo nove meninas e um menino. “Eles cuidavam bem um do outro e tinham muita segurança em seu amor mútuo. Quando meu pai chegava em casa, a primeira coisa que fazia era procurar minha mãe para abraçá-la e beijá-la. (…) Ele nos mostrava que a coisa mais importante que um pai pode fazer por seus filhos é amar a mãe deles.”

Dantzel era o coração do lar da família Nelson. O presidente Nelson declarou: “Ela me deu companheirismo, dez lindos filhos e todas aquelas coisas intangíveis que uma mulher dá ao marido para ajudá-lo em suas conquistas e para que ele não seja egoísta”.

Do mais velho ao mais novo, os filhos do presidente são (com o nome dos cônjuges entre parênteses) Marsha N. Workman (Richard Workman), Wendy N. Maxfield (falecida em 2019, casada com Norman A. Maxfield), Gloria N. Irion (Richard A. Irion), Brenda N. Miles (Richard L. Miles), Sylvia N. Webster (David R. Webster), Emily N. Wittwer (falecida em 1995, casada com Bradley E. Wittwer), Laurie N. Marsh (Richard M. Marsh), Rosalie N. Ringwood (Michael T. Ringwood), Marjorie N. Lowder (Bradley J. Lowder) e Russell M. Nelson Jr. (Britney).

O presidente Nelson fazia o possível para encontrar tempo para as crianças, mesmo com a agenda cheia de compromissos médicos e eclesiásticos. Ele viajava muito e, com frequência, levava consigo um membro da família. Via essas oportunidades de estar com as crianças como um sábio investimento. “Aquelas viagens eram uma oportunidade de ouvir suas preocupações e ambições, pois podíamos conversar e compartilhar ideias e experiências uns com os outros”, disse ele. Atividades como a leitura das escrituras, as orações em família duas vezes ao dia e as noites familiares semanais ajudaram a manter a família unida.

“À medida que a família crescia, ele priorizou sua participação em cada evento importante de nossa vida. Participou de cada bênção, batismo, ordenação ao sacerdócio, despedida missionária [e] casamento”, contou Glória.

Casar-se com Wendy L. Watson

O presidente Nelson acreditava firmemente que o segredo para uma vida feliz não repousa nas coisas que possuímos, mas sim no conhecimento que temos de Deus. As pessoas “precisam saber que Deus vive. Elas precisam saber que Ele tem um plano para nós. Se seguirem esse plano, elas encontrarão alegria, mesmo que as dificuldades da vida tragam pesar, desafios, dor e tristeza”, disse ele. “Se tiverem fé Nele e se conectarem a Ele, elas terão força para suportar as provações que a vida traz. E no processo, encontrarão grande alegria.”

Sua coragem espiritual foi testada quando sua amada Dantzel faleceu inesperadamente em fevereiro de 2005. Apesar disso, o falecimento dela apenas fortaleceu a fé e o compromisso dele para com a família.

Na Conferência Geral de abril de 2006, o presidente Nelson falou sobre a necessidade de se fortalecer o casamento.

“O casamento traz [mais oportunidades] de felicidade do que qualquer outro relacionamento humano”, disse ele. “Contudo, alguns casais não alcançam seu pleno potencial. Eles deixam que seu romance se deteriore, acham que não precisam valorizar um ao outro, permitem que outros interesses ou a negligência obscureçam a visão do que seu casamento pode realmente vir a ser. Os casamentos seriam mais felizes se nutridos com mais cuidado.”

Pouco depois da conferência, o presidente Nelson se casou com Wendy L. Watson. Antes do casamento, a irmã Nelson, de origem canadense, tinha sido professora de terapia conjugal e familiar por 25 anos — os últimos 13 anos na Universidade Brigham Young.

A irmã Nelson falou sobre a batalha espiritual de jejum e oração que teve antes de decidir desenvolver um relacionamento com o então élder Nelson. Ela disse que entrar para uma grande família e se afastar de sua carreira, entre outras coisas, provou ser um enorme desafio.

“Pensamos: ‘Oh, é a vontade do Senhor. Isso significa que tudo vai ser muito fácil e maravilhoso’. E, em vez disso, foi difícil”, disse a irmã Nelson. “Tínhamos expectativas diferentes. Ele ainda estava sofrendo pela Dantzel, sem dúvida. (…) Era uma mudança imensa.”

“Nós a amamos”, afirmou Glória. “Ela tem sido uma bênção para meu pai e para nossa família, por cuidar tão bem dele.”

“Seus filhos foram fabulosos, devo dizer”, acrescentou a irmã Nelson. “Queria ser amiga deles e eles certamente foram meus. Não poderiam ter sido mais acolhedores. Os netos são maravilhosos. E agora os bisnetos são simplesmente incríveis.”

Durante uma visita de ministração à Austrália em 2019, o presidente Nelson descreveu a Wendy desta maneira: “Ela é médica. Ela é gerontóloga. É terapeuta conjugal e familiar. E é uma moça muito divertida”.

Um profeta poliglota para as nações

Durante as visitas de ministração a vários países latino-americanos em 2019, o profeta proferiu partes significativas de seus discursos em espanhol, para grande alegria dos membros locais da Igreja. No Peru, por exemplo, ele proferiu as mensagens iniciais em inglês. Em seguida, ele trocou, dizendo: “Se me permitem, gostaria de me dirigir a vocês em espanhol”. Todos no ginásio bateram muitas palmas.

“Em uma ocasião, eu estava com ele quando começou a falar em russo com uma pessoa que falava esse idioma”, lembrou o presidente Oaks. “E sei que ele aprendeu chinês o suficiente para participar em uma cirurgia de peito aberto na China, dando as instruções no idioma local dentro do centro cirúrgico.”

De fato, sua filha disse que ele era fluente em 11 idiomas.

“Acho que ele amava conhecer pessoas de todos os lugares do mundo”, contou Glória. “Ele gostava de vê-las abraçar o evangelho, tornarem-se santas e ver como mudavam da tristeza para a esperança, das trevas para a luz.”

Ele também teve um papel fundamental no reconhecimento da Igreja em diversos países comunistas. “Ele foi uma testemunha ocular dos milagres que ocorreram”, afirmou sua filha. “Ele fez o melhor que podia, e o Senhor completou o que faltava. As portas se abriram, uma após a outra, algo que ele nunca pensou que aconteceria.”

Depois de se tornar líder de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em janeiro de 2018, o presidente Nelson se reuniu exaustivamente com membros da Igreja e líderes governamentais e religiosos em quase todos os continentes. Viajou para 32 países e territórios dos Estados Unidos.

Também passou um tempo significativo construindo pontes com líderes de outras religiões, grupos e nações. O mais notável foi sua conversa com o papa Francisco no Vaticano, em março de 2019, e seu relacionamento com a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor (NAACP).

“Tivemos uma experiência extremamente cordial e inesquecível”, disse o presidente Nelson sobre sua visita ao papa. “Sua Santidade foi muito bondoso, caloroso e acolhedor. Ele é um homem gentil e maravilhoso e como o povo católico é afortunado por ter um líder tão generoso, preocupado, amoroso e capaz.”

Em maio de 2018, o profeta se uniu aos líderes da NAACP em um apelo por mais civilidade e harmonia racial. Depois, em julho de 2019, os líderes da NAACP convidaram o presidente Nelson para falar na convenção anual da organização em Detroit. “Não temos que ser iguais ou muito parecidos para sentirmos amor uns pelos outros. Nem mesmo temos que concordar uns com os outros para nos amarmos”, afirmou o presidente Nelson.

O profeta visitou líderes de muitas nações enquanto viajava por vários países. Isso incluiu representantes governamentais do Camboja, Colômbia, Indonésia, Nova Zelândia, Peru, Samoa, Tonga, Vietnã e outros. Ele também recebeu muitos líderes na Praça do Templo, inclusive uma delegação vietnamita, o embaixador cubano e o líder da Liga Mundial muçulmana.

Enquanto viajava com o presidente Nelson em 2018 (uma viagem que incluía uma parada em Jerusalém), o élder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, observou a visão global do presidente Nelson.

“Ele é profeta para o mundo e está ciente disso. Ele tem essa visão profética. Nós o apoiamos como vidente e revelador, e ele está olhando para o mundo inteiro”, disse o élder Holland.

Um homem que mudou a Igreja

Muitas mudanças significativas foram apresentadas pelo presidente Nelson. Como já foi mencionado, cada uma delas foi elaborada para se concentrar diretamente em Jesus Cristo.

O profeta ajustou a maneira como os santos em todo o mundo ministram uns aos outros. Ele enfatizou repetidamente a importância do nome correto da Igreja. Mudou a ênfase da instrução do evangelho para que fosse centralizada em cada lar e apoiado pela Igreja. Modificou a norma com relação aos filhos de pais LGBT para serem batizados. Ajustou as perguntas da Igreja na entrevista para a recomendação para o templo para ajudar os membros da Igreja a compreender mais profundamente o propósito da adoração no templo. Ele apresentou um novo programa mundial dos jovens para as crianças e adolescentes da Igreja. Anunciou uma nova norma de testemunhas para batismos, batismos vicários e selamentos vicários e próprios. Autorizou uma norma mundial para que casais casados no civil se casem imediatamente em um dos templos da Igreja. Ele reorganizou e consolidou os quóruns do sacerdócio e as organizações para adultos e crianças. Apresentou várias mudanças nas normas e nos procedimentos missionários. Mudou o símbolo da Igreja para incluir uma imagem do Senhor Jesus Cristo ressuscitado e vivo. E leu uma nova proclamação ao mundo sobre a Restauração da plenitude do evangelho de Jesus Cristo.

“Parafraseando Ralph Waldo Emerson, os momentos mais memoráveis da vida são aqueles nos quais recebemos um bombardeio de revelação”, disse o élder Jeffrey R. Holland perto do final da Conferência Geral de abril de 2018, na qual o profeta apresentou várias mudanças notáveis. “Presidente Nelson, não sei quantos ‘bombardeios’ podemos aguentar este fim de semana. Alguns de nós têm o coração fraco. Mas, pensando bem, você pode cuidar disso também. Que profeta!

Todas essas mudanças foram feitas enquanto o presidente Nelson incentivava os membros a receber orientação pessoal de Deus, assim como ele recebeu revelação para da Igreja. Ele e outros líderes disseram repetidamente que essas mudanças fazem parte da Restauração contínua do evangelho de Jesus Cristo.

Um grande mestre que tocou corações

O presidente Oaks se referia ao presidente Nelson como um grande mestre. “Conheço cirurgiões treinados por ele, que atestaram sua eficiência ao ensiná-los a serem cirurgiões”, disse o presidente Oaks. “Eu o via como um grande mestre, ensinando os servos do Senhor da mesma maneira.”

Como “médico amado”, o presidente Nelson literalmente tocou o coração de centenas de pacientes que sofriam dores físicas. Como discípulo de Cristo, ele curou corações por meio de palavras e ações.