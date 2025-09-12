Francia, campeona olímpica en Tokio 2020 y París 2024, quiere añadir a esos dos oros el que sería su primer título de campeona del mundo. Hasta ahora, su mejor resultado es el bronce que ganó en 2002.
También en la medalla de bronce está el techo de Argentina, que a pesar de sus buenos resultados en otras competencias (dos bronces olímpicos, semifinalista también en Sídney 2000) no ha conseguido plasmar su nivel en un Campeonato del Mundo desde el histórico bronce de 1982 en casa.
Como parte de su preparación, la albiceleste conquistó el Hubert Wagner frente a grandes rivales como Polonia, Brasil o Serbia. La otra gran noticia para el equipo es el regreso de Luciano De Cecco, que hará historia como el primer jugador en disputar seis Campeonatos del Mundo.
Mientras tanto, Cuba busca alargar el buen momento que mostró en la Liga de Naciones, donde alcanzó por primera vez los cuartos de final. Con el veterano Robertlandy Simón, Marlon Yant y Miguel Ángel López al frente, aspira a lograr su mejor resultado desde la plata de 2010.
En el grupo de los caribeños estará también Colombia, que hará su debut en un Campeonato del Mundo.
Descubre a continuación todo lo que necesitas saber del Mundial masculino de voleibol 2025.