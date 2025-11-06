A previsão do tempo em Colombo para esta quinta-feira (06/11) indica um dia predominantemente nublado, com temperaturas amenas e possibilidade de chuva leve durante a noite. O clima em Colombo permanecerá úmido ao longo do dia, com a umidade relativa do ar variando entre 80% e 92%.
Durante o dia, a temperatura máxima chegará a 18°C, com sensação térmica semelhante. À noite, os termômetros devem registrar mínima de 13°C, com sensação térmica de 12°C. O céu permanecerá encoberto, com 100% de cobertura de nuvens tanto durante o dia quanto à noite.
Há uma probabilidade de 20% de chuva ao longo do dia, com acumulado previsto de 0,3 mm. À noite, a chance de precipitação se mantém, com possibilidade de chuva leve e acumulado de 0,5 mm. O índice ultravioleta (UV) máximo será de 5, considerado moderado, recomendando-se cuidados com a exposição ao sol.
Os ventos soprarão do leste, com velocidade média de 13 km/h durante o dia e 14 km/h à noite, podendo atingir rajadas de até 26 km/h. O nascer do sol está previsto para as 5h25, e o pôr do sol ocorrerá às 18h36. A lua estará na fase minguante gibosa, com o nascer da lua previsto para as 20h12.
Para quem planeja atividades ao ar livre em Colombo nesta quinta-feira, é recomendável levar um guarda-chuva ou capa de chuva, pois o tempo pode mudar rapidamente. Fique atento às atualizações da previsão do tempo em Colombo para se preparar adequadamente para as condições climáticas do dia.
