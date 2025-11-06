A previsão do tempo em Curitiba para esta quinta-feira (06/11) indica um dia predominantemente nublado, com temperaturas variando entre 13°C e 19°C. O clima na capital paranaense permanecerá ameno, com uma leve sensação de abafamento durante o período mais quente do dia.
Segundo os meteorologistas, há uma probabilidade de 20% de ocorrência de chuvas leves ao longo do dia, com acumulado previsto de apenas 0,3 milímetros. Apesar da cobertura de nuvens, o índice de radiação ultravioleta (UV) chegará a 4, considerado moderado, recomendando-se o uso de protetor solar para quem for se expor ao sol.
Os ventos soprarão do leste, com velocidade média de 14 km/h e rajadas que podem atingir 26 km/h. A umidade relativa do ar ficará elevada, variando entre 77% durante o dia e 90% à noite, o que pode aumentar a sensação de abafamento.
Para os curitibanos que planejam atividades ao ar livre, é importante estar atento aos horários do nascer e pôr do sol. O amanhecer está previsto para as 5h25, enquanto o anoitecer ocorrerá às 18h36. A lua estará na fase gibosa minguante, com o nascer lunar previsto para as 20h13 da noite anterior.
Fique atento às atualizações do tempo em Curitiba e prepare-se para um dia de céu encoberto, com possibilidade de chuviscos ocasionais. Apesar das nuvens, as temperaturas permanecerão agradáveis para esta época do ano na capital paranaense.
