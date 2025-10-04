Um acompanhamento tático na noite desta quinta-feira (02) resultou na apreensão de quase 200 kg de maconha na região de Jandaia do Sul, no Paraná.
A ação, conduzida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), começou na BR-376 e terminou com o suspeito abandonando o veículo e fugindo a pé na cidade de Jandaia do Sul.
Por volta das 21h16, uma equipe da PRF que efetuava comando de alcoolemia no km 201 da BR 376, em frente à Unidade Operacional de Mandaguari, deu ordem de parada a um VW T-Cross de cor branca. O motorista, no entanto, ignorou a sinalização e fugiu em alta velocidade.
Os policiais realizaram um acompanhamento tático por aproximadamente 15 KM, mas perderam o veículo de vista. A equipe o localizou novamente já no perímetro urbano da cidade de Jandaia do Sul.
Apesar das buscas realizadas pela equipe da PRF, com auxílio da Polícia Militar, o suspeito não foi encontrado.
Ao vistoriar o veículo, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha no interior do porta-malas. O veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Jandaia do Sul.