A Lionsgate divulgou, via People, as primeiras imagens de “A Empregada”, adaptação do romance de Freida McFadden que se tornou sucesso editorial no mundo e chegou ao Brasil em 2023.
O longa, estrelado por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, é dirigido por Paul Feig e tem roteiro assinado por Rebecca Sonnenshine.
Na trama, Sweeney interpreta Millie, uma jovem em busca de um recomeço que aceita trabalhar como empregada doméstica de Nina (Seyfried) e Andrew (Brandon Sklenar), um casal de alta classe. Com o tempo, ela descobre que os segredos da família são mais sombrios e perigosos do que os dela própria. O elenco conta ainda com Michele Morrone, no papel de Enzo.
O suspense estreia em 25 de dezembro nos Estados Unidos. No Brasil, a distribuição será da Paris Filmes, que confirmou a chegada aos cinemas em 1º de janeiro de 2026.
