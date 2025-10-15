|Cargo (Atuação / Lotação)
|Requisitos
|Vagas
|Remuneração (Total Estimado)
|Agente Auxiliar de Saúde Pública (Saúde Pública / Grande Florianópolis)
|Conclusão de Curso de Ensino Médio de Técnico Agrícola, em escola autorizada ou reconhecida, nos termos do Decreto nº 90.922/1985 e alterações, e Carteira Nacional de Habilitação – categoria B.
|01
|R$ 4.102,20 (Nível Médio)
|Agente de Manutenção (Manutenção / Grande Florianópolis)
|Conclusão do Ensino Médio e experiência comprovada de, no mínimo 12 meses, em manutenção conforme atribuições do Anexo I deste Edital.
|01
|R$ 4.102,20 (Nível Médio)
|Biólogo (Saúde Pública ou Saúde Coletiva ou Vigilância em Saúde / Grande Florianópolis)
|Conclusão de Curso Superior em Ciências Biológicas e experiência comprovada de, no mínimo 24 meses, em Saúde Pública ou Saúde Coletiva ou Vigilância em Saúde.
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Eletricista (Eletricista / Grande Florianópolis)
|Conclusão do Ensino Médio e Curso de Capacitação Profissional NR-10 de no mínimo 40 horas e experiência comprovada, de 24 meses como Eletricista, conforme atribuições do Anexo I deste Edital.
|01
|R$ 4.102,20 (Nível Médio)
|Enfermeiro (Nefrologia / Grande Florianópolis)
|Conclusão do Curso Superior em Enfermagem e conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu em Nefrologia.
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Engenheiro Eletricista (Área da Saúde / Grande Florianópolis)
|Conclusão do Curso Superior em Engenharia Elétrica, Pós-Graduação Lato Sensu na Área da Saúde e/ou experiência comprovada de, no mínimo, 06 meses de atuação na área da saúde, no cargo de Engenheiro Eletricista.
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Farmacêutico (Área da Saúde / Grande Florianópolis)
|Conclusão do Curso Superior em Farmácia e conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu e/ou Mestrado e/ou Doutorado, na área de Saúde.
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Farmacêutico (Saúde Pública ou Coletiva / Grande Florianópolis)
|Conclusão do Curso Superior em Farmácia e conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu em Saúde Pública ou Coletiva e/ou Mestrado e/ou Doutorado, na área de Saúde.
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Farmacêutico (Tecnologia de Alimentos / LACEN – Florianópolis)
|Conclusão de Curso Superior de Farmácia com habilitação em Tecnologia de Alimentos e experiência comprovada, de no mínimo 12 meses, em Tecnologia de Alimentos.
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Farmacêutico (Microbiologia Clínica / LACEN – Florianópolis)
|Conclusão de Curso Superior em Farmácia com habilitação em Bioquímica ou com Especialização na área de Análises Clínicas (Pós-Graduação Lato Sensu ou título de Especialista) e experiência mínima comprovada de 36 meses em microbiologia clínica (incluindo áreas afins).
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Farmacêutico (Biologia Molecular aplicada ao diagnóstico clínico-laboratorial / LACEN – Florianópolis)
|Conclusão de Curso Superior em Farmácia com habilitação em Bioquímica ou com Especialização em Análises Clínicas (Pós-Graduação Lato Sensu ou título de Especialista) e experiência mínima comprovada de 36 meses em biologia molecular aplicada ao diagnóstico clínico-laboratorial (incluindo áreas afins).
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Físico (Unidades de Saúde / Grande Florianópolis)
|Conclusão de Curso Superior em Física e Certificado ou Diploma de conclusão de Pós-Graduação, no mínimo em nível de especialização, na área da saúde e/ou experiência comprovada de, no mínimo, 06 meses de atuação na área da saúde.
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Fisioterapeuta (Unidade Hospitalar / Grande Florianópolis)
|Conclusão do Curso Superior em Fisioterapia e conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu ou Título de Especialista em Fisioterapia na área Hospitalar ou Residência Multiprofissional na área hospitalar.
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Fonoaudiólogo (Unidade Hospitalar / Grande Florianópolis)
|Conclusão do Curso Superior em Fonoaudiologia e conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu ou Título de Especialista em Fonoaudiologia na área Hospitalar ou Residência Multiprofissional na área hospitalar.
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Fonoaudiólogo (Cuidado Intensivo Neonatal / Grande Florianópolis)
|Conclusão do Curso Superior em Fonoaudiologia e experiência comprovada de, no mínimo 12 meses, em Cuidado Intensivo Neonatal.
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Fonoaudiólogo (Disfagia e/ou Motricidade Orofacial / Hospital Infantil Joana de Gusmão – HJG)
|Conclusão do Curso Superior em Fonoaudiologia e conclusão de Residência Multiprofissional na área Hospitalar e/ou experiência, de no mínimo 12 meses nas áreas de Disfagia e/ou Motricidade Orofacial e/ou Fonoaudiologia Hospitalar.
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Fonoaudiólogo (Unidade Hospitalar / Hospital Governador Celso Ramos – HCR)
|Conclusão do Curso Superior em Fonoaudiologia e conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu ou Título de Especialista em Fonoaudiologia na área Hospitalar ou Disfagia ou Residência Multiprofissional na área hospitalar e/ou, no mínimo, 12 meses de experiência profissional comprovada na área hospitalar, no cargo de Fonoaudiólogo.
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Fonoaudiólogo (Atendimento de Pessoas com Deficiência / Centro Catarinense de Reabilitação – CCR)
|Conclusão do Curso Superior em Fonoaudiologia e conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu, nas áreas de Disfagia, Linguagem, Saúde Mental, Desenvolvimento Infantil, Educação Especial e Reabilitação.
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Odontólogo (Unidade Hospitalar / Grande Florianópolis)
|Conclusão do Curso Superior em Odontologia.
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Sanitarista (Saúde Pública / Grande Florianópolis)
|Conclusão do curso Superior com pós-graduação em Saúde Pública e experiência comprovada de, no mínimo, 12 meses nas áreas de Saúde Pública ou Saúde Coletiva ou Epidemiologia.
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Técnico em Prótese e Órtese (Prótese e Órtese / Centro Catarinense de Reabilitação – CCR)
|Conclusão de Ensino Médio e comprovação de habilitação em Técnico de Órtese e Prótese e/ou experiência mínima de 12 meses na área de confecção de órtese e prótese ortopédica sob medida.
|01
|R$ 4.102,20 (Nível Médio)
|Terapeuta Ocupacional (Hospitalar / Grande Florianópolis)
|Conclusão do Curso Superior em Terapia Ocupacional e conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu ou Título de Especialista ou Residência Multiprofissional na área hospitalar e/ou experiência de 12 meses em ambiente hospitalar.
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)
|Terapeuta Ocupacional (Terapia Ocupacional / Centro Catarinense de Reabilitação – CCR)
|Conclusão do Curso Superior em Terapia Ocupacional.
|01
|R$ 5.212,32 (Nível Superior)