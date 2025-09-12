No fim da tarde desta quarta-feira (3), uma equipe do Choque da PCPR (Polícia Civil do Paraná) realizou a detenção de um indivíduo.
O fato se deu na Rua Monza, localizada no bairro Interlagos, em Cascavel. A ação foi motivada por um mandado de prisão expedido pelo estado de São Paulo, referente ao crime de lesão corporal.
Segundo informações, o cumprimento do mandado faz parte das operações rotineiras de cooperação entre as polícias dos estados para o combate à criminalidade.
Após a abordagem, o detido foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil e fica à disposição da justiça para as medidas cabíveis.