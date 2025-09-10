Como parte da agenda do MP em Movimento, o procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, acompanhou nesta quinta-feira, 28 de agosto, as atividades do projeto “Ação Rede em Movimento”, realizado no bairro São Sebastião, em União da Vitória.
Na ocasião, o PGJ conheceu diferentes iniciativas desenvolvidas em parceria com escolas e instituições locais. Entre elas, o trabalho de alunos do Colégio Estadual Inocêncio de Oliveira. Zanicotti conversou com a estudante Camila Beatriz Jucke dos Santos, que relatou sua experiência de intercâmbio na Austrália pelo programa Ganhando o Mundo – High School, destinado a estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família.
O procurador-geral também visitou o estande do Sistema Sesi-Senai, onde acompanhou a apresentação de projetos de robótica voltados a crianças e adolescentes, dentro da proposta que integra o ensino médio à formação técnica em mecatrônica.
Organizado pela 3ª Promotoria de Justiça de União da Vitória, o projeto “Ação Rede em Movimento” busca aproximar serviços de justiça, saúde, educação e assistência social das populações que vivem em regiões mais vulneráveis da cidade.
Participaram da iniciativa representantes de várias instituições, como Tribunal de Justiça do Paraná, Defensoria Pública do Estado, Patrulha Maria da Penha, Núcleo Regional de Educação, secretarias municipais, Patrulha Escolar, Projeto Incluir, Unespar, Delegacia da Mulher, 4ª Subdivisão da Polícia Civil, Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, Serviço Social do Comércio, Serviço Nacional de Emprego e Alcoólicos Anônimos, entre outros.
Encontro com magistrados – O encerramento da programação do MP em Movimento em União da Vitória foi marcado por uma visita ao Fórum da Comarca. O grupo foi recebido pelo diretor do Fórum, juiz Ivan Bautim, e demais magistrados.
Na sequência, a Administração Superior esteve na Vara da Infância e Juventude, Família e Anexos, onde o juiz Carlos Mattioli apresentou iniciativas pioneiras que têm contribuído para transformar a vida de crianças e adolescentes atendidos na Comarca.
Participaram da agenda o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Armando Antônio Sobreiro Neto; o procurador de Justiça responsável pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Cláudio Franco Felix; a ouvidora-geral, Lúcia Inêz Giacomitti Andrich; a diretora-secretária da Procuradoria-Geral de Justiça, Nayani Kelly Garcia; o promotor de Justiça Daniel Pedro Lourenço, que integra o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo do MPPR e a promotora de Justiça Simone Lorens.
