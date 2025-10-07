O procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, participou nesta terça-feira, 7 de outubro, da abertura do I Congresso dos Municípios do Paraná, realizado na Universidade Positivo, em Curitiba. O evento é promovido pela Associação dos Municípios do Paraná (AMP), em parceria com a Assomec (Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba) e conta com o apoio do Governo do Estado do Paraná.
Em sua fala, Zanicotti destacou a parceria do Ministério Público do Paraná em ações em andamento no estado voltadas à proteção e inclusão de adolescentes em situação de vulnerabilidade. Mencionou, entre elas, o projeto de expansão de cursos profissionalizantes para jovens em unidades de acolhimento, além da reforma de todas as estruturas de internação de adolescentes e a contratação de profissionais até o final do ano — medidas tratadas em reunião recente com o secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Valdemar Bernardo Jorge. “É uma oportunidade de profissionalizar esses adolescentes, ensinando-os a trabalhar e oferecendo condições para uma vida digna, afastada da vulnerabilidade, com a aplicação responsável dos recursos públicos”, afirmou Zanicotti.
O procurador-geral também relatou encontro com a secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, para discutir a realização de um evento estadual em Curitiba, nos dias 24 e 25 de novembro, mês da Consciência Negra, que marcará o lançamento do programa “Paraná para Todos”. A iniciativa busca ampliar a adesão dos municípios ao Termo de Cooperação do Movimento Municípios Antirracistas.
“Esperamos poder dizer, em breve, que o Paraná é um estado antirracista — o primeiro do Brasil com a adesão de todos os seus municípios”,
O congresso reuniu o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, secretários de Estado, deputados estaduais e prefeitos de todo o Paraná, consolidando um espaço de diálogo entre as esferas estadual e municipal em torno de temas estratégicos para o desenvolvimento regional.