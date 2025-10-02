O procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, recebeu nesta quinta-feira, 2 de outubro, comitiva de jornalistas da Associação Paranaense de Imprensa (API). Durante a visita institucional, os representantes da entidade pediram o apoio do Ministério Público do Paraná em iniciativas que pretendem realizar para o fortalecimento da classe e o enfrentamento da desinformação.
Entre os tópicos apresentados, o presidente da API, Célio Martins, destacou futura campanha de valorização do Jornalismo, a luta pela definição de critérios para a habilitação e para a formação dos profissionais de comunicação e a necessidade do aprimoramento da cobertura da mídia em assuntos envolvendo crianças e adolescentes.
Zanicotti manifestou apoio à API nos assuntos pertinentes ao MPPR e destacou a importância da imprensa como aliada na efetivação dos direitos e garantias constitucionais da população. “Nós, do Ministério Público do Paraná, contamos com a parceria da imprensa livre e responsável, que leva informação de qualidade e faz os nossos serviços e a Justiça chegarem a todas as pessoas. Estamos à disposição, com as portas abertas aos jornalistas paranaenses”, afirmou o PGJ.
Além do PGJ e do presidente da API, participaram da reunião a diretora-secretária e promotora de Justiça, Nayani Kelly Garcia, o coordenador de Assuntos Institucionais e promotor de Justiça, Ronaldo de Paula Mion, a jornalista e coordenadora da Assessoria de Comunicação do MPPR, Maria Amélia Lonardoni, e os jornalistas que integram a diretoria da Associação, Doroti Prados, Ulisses Iarochinski e Eli Antonelli.
Após a reunião, a comitiva conheceu a estrutura e os profissionais que trabalham na Assessoria de Comunicação do MPPR.
