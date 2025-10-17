O procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, recebeu nesta terça-feira, 14 de outubro, a Medalha Mérito Rone, homenagem concedida pelo Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE), da Polícia Militar do Paraná. A honraria é concedida anualmente a autoridades que contribuem de maneira efetiva com a segurança pública no estado e colaboram para o fortalecimento das ações policiais e do Sistema de Justiça.
A entrega foi realizada na sede do Ministério Público do Paraná, em Curitiba, por representantes do BPRONE. Estavam presentes o tenente coronel João Roberto Alves, o capitão Marlonn Victtor Nunes e Silva, o capitão Victor Manoel Couto, o 1º tenente Diego Augusto Feltrin, o subtenente Ismael Gomes Cirino e o soldado Carlos Eduardo Vaz. Eles também entregaram uma placa ao procurador-geral.
“Ao longo de sua trajetória, o Dr. Francisco Zanicotti tem se destacado pelo comprometimento, dedicação e elevado espírito público, fortalecendo a integração entre o Ministério Público e a Polícia Militar do Paraná. Sua atuação firme, ética e colaborativa tem contribuído para o aperfeiçoamento das estratégias de enfrentamento à criminalidade, valorizando a legalidade, a justiça e a proteção dos cidadãos”, ressaltou a Polícia Militar em postagem nas redes sociais.
Ao agradecer a homenagem, o procurador-geral enfatizou a importância da parceria entre as instituições. “Essa condecoração muito me honra e simboliza o reconhecimento de um trabalho conjunto pela segurança e pela cidadania. O Ministério Público e a Polícia Militar compartilham o compromisso de proteger a sociedade paranaense”, afirmou.
Também participaram do encontro o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Armando Antônio Sobreiro Neto; a diretora-secretária da Procuradoria-Geral de Justiça, Nayani Kelly Garcia; e as integrantes da Assessoria Militar do MPPR major Débora Cristina Scremin de Oliveira, chefe da unidade policial militar, e a capitã Jéssica de Moraes Machado.