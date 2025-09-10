No início da tarde desta quinta-feira, 28 de agosto, o procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, fez uma visita ao Lar de Nazaré, instituição que oferece acolhimento e cuidado especializado a 48 pessoas idosas em União da Vitória.
A ação dá continuidade à programação do projeto MP em Movimento na comarca, iniciativa que transfere temporariamente a Administração Superior do Ministério Público do Paraná para diferentes regiões, além da capital, com o objetivo de aproximar ainda mais a instituição das demandas da população.
Zanicotti foi recebido pela presidente da entidade, Marisley Dissenha, e estava acompanhado da ouvidora-geral do MPPR, Lúcia Inêz Giacomitti Andrich, do subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Armando Antônio Sobreiro Neto, do procurador de Justiça responsável pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Cláudio Franco Felix, da promotora de Justiça Simone Lorens e do promotor de Justiça Ademir Ribeiro de Souza.
Durante a visita, Zanicotti conheceu as instalações do lar, conversou com residentes e profissionais que atuam no atendimento sobre os principais desafios enfrentados na manutenção do serviço e reafirmou o compromisso do Ministério Público em atuar de forma parceira na defesa dos direitos das pessoas idosas. “É fundamental valorizar e apoiar iniciativas como esta, que garantem dignidade, cuidado e acolhimento a quem mais precisa”, afirmou Zanicotti.
De caráter filantrópico e sem fins lucrativos, o Lar de Nazaré se mantém por meio de parcerias com o Município e instituições de ensino e pesquisa e pelo apoio de doações. Fundado há quase 40 anos, conta atualmente com 37 colaboradores e uma equipe de voluntários.
