A produção de A Fazenda 17 vetou a entrada de bebidas destiladas na festa desta sexta-feira (3). O anúncio foi feito pelo diretor Rodrigo Carelli após casos de intoxicação por metanol registrados em diferentes regiões do Brasil. “É claro que não teremos”, destacou ele.
Por meio de post no X, o profissional da Record informou a decisão para os fãs do programa de confinamento. Além disso, ele também revelou qual será a atração da balada desta semana.
“Hoje tem festa em A Fazenda! Vamos ter show dos ‘Caras do Arrocha’ (Israel Novaes e Thiago Brava). E é claro que não teremos bebidas destiladas, devido aos últimos acontecimentos. Apenas fermentadas (vinho e cerveja), além das não-alcoólicas”, publicou Carelli.
Por meio dos comentários, internautas reagiram à publicação do diretor. “Boa! Melhor não arriscar, mas seria legal falar para eles os motivos”, opinou a usuária Flavinha. “Eles vão achar estranho”, observou Ju. “Boa notícia! Realmente é melhor evitar o uso de outras bebidas”, concordou Ágatha.
Cantor internado
Do lado de fora do confinamento, as notícias sobre intoxicações por metanol têm rendido assunto nas redes sociais. Na quinta-feira (2), a assessoria do rapper Hungria anunciou que ele havia sido internado em um hospital em Brasília com suspeita de ter consumido bebida adulterada.
Nesta sexta, ele se pronunciou pela primeira vez sobre seu estado de saúde. “Hoje meu coração é só gratidão! Agradeço primeiramente a Deus, que tem sido minha força e meu abrigo em todos os momentos. Sou profundamente grato à minha família, que não soltou a minha mão nem por um segundo, e a cada amigo e fã que dedicou uma oração, uma palavra de apoio e de carinho”.
“Logo estarei de volta em casa, mais forte e com fé renovada. Obrigado por fazerem parte dessa caminhada comigo, cada gesto de vocês tem feito toda a diferença. Deus abençoe todos vocês! Obs: a sexta-feira tem uma energia diferente. Caso sinta uma sede estranha, arrume um lugar seguro para tomar uma”, completou o rapper.
Em entrevista à Globo, Leandro Hungria, irmão do músico, informou que a possibilidade de contaminação por metanol não está descartada, destacando que o artista também havia ingerido bebida alcoólica em São Paulo, antes de chegar a Brasília.
“A informação que eu tenho é que ele ingeriu bebida alcoólica em São Paulo também. Porém, como é um caso muito novo, não sabemos se essa bebida estava contaminada por metanol, e os sintomas só foram aparecer quando ele desembarcou em Brasília”, explicou o parente.