Uma professora foi surpreendida fazendo sexo com um detento dentro da Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, em Patrocínio (MG), durante horário de aula na última quinta-feira (23). O flagrante ocorreu por volta das 10h, quando agentes penitenciários os encontraram no ato sexual dentro da escola estadual que funciona no presídio. A informação foi divulgada nesta segunda (27) pelo jornal O Tempo.
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou que ambos foram removidos imediatamente do local e que a direção da penitenciária instaurou procedimento interno de apuração. O caso também foi comunicado à Superintendência Regional de Educação.
O preso, que não teve identidade divulgada, foi ouvido pelo Conselho Disciplinar da unidade e pode receber sanções administrativas. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais não se manifestou sobre o ocorrido até o momento.
Fonte: TN Online