Em Londrina, no Norte Central do estado, o Ministério Público do Paraná, a partir da 20ª Promotoria de Justiça, tem atuado na fiscalização dos trabalhos de intervenção judicial na Associação Defensora dos Animais (ADA), entidade investigada por suspeita de desvio de doações e recursos públicos e maus-tratos a animais. A partir de liminar obtida em ação civil pública, foi atribuída à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) o papel de interventora. A entidade abrigava aproximadamente 700 animais, entre cães e gatos, que agora estão em processo de transferência para novos abrigos e cuidados médico-veterinários.
Entre as atividades que estão sob monitoramento da 20ª Promotoria de Justiça, está a transferência dos animais para um novo abrigo e para o recebimento de atenção de saúde especializada, uma vez que muitos foram encontrados em condições precárias. Neste sentido, recente decisão judicial determinou que a ex-presidente da entidade sob investigação não se aproxime dos animais que estão sendo transferidos a uma nova sede, bem como não intervenha no processo de transferência dos mesmos. Tal decisão foi motivada por ter sido demonstrado pela Promotoria de Justiça no curso do processo judicial que a ex-gestora vinha atuando para dificultar os trabalhos atualmente conduzidos pela interventora.
A liminar que determinou a intervenção judicial na entidade foi obtida pelo MPPR no dia 22 de abril deste ano, a partir de ação civil pública ajuizada pela 20 Promotoria de Justiça de Londrina.
Processo 0021985-88.2025.8.16.0014
