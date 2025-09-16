O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Paraíso do Norte, no Noroeste do estado, realizará audiência pública na próxima sexta-feira, 19 de setembro, a partir das 15 horas, na sede do Fórum da Comarca, para tratar dos problemas no fornecimento de energia elétrica – o município é atendido pela Companhia Paranaense de Energia (Copel). São convidados a participar autoridades locais e representantes de entidades públicas e privadas, bem como toda a população da cidade.
Áudio da promotora de Justiça Bruna Britto Martins
A audiência integra apuração conduzida no âmbito de inquérito civil (0101.25.0000176-1), instaurado pela Promotoria de Justiça em abril deste ano, em razão da constatação de reiteradas interrupções e instabilidades na prestação do serviço público de energia elétrica, com reflexos em equipamentos públicos, atividades comerciais, serviços essenciais e para toda a comunidade local, que está tendo comprometida sua qualidade de vida.
A Promotoria de Justiça encaminhou convites aos representantes da Copel e também ao chefe do Poder Executivo Municipal, aos integrantes do Poder Legislativo Municipal, ao Juiz de Direito da Comarca e a representantes da sociedade civil organizada. Durante o encontro, serão expostos os elementos apurados no procedimento investigatório do MPPR, avaliados os impactos decorrentes das falhas no serviço e debatidas eventuais medidas que poderão ser adotadas para assegurar a melhoria da qualidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
Também será dada oportunidade para os moradores se manifestarem, fazendo relatos dos problemas enfrentados e apresentando críticas e sugestões, visando a busca de soluções coletivas.
Serviço:
Data: 19 de setembro de 2025 (sexta-feira)
Horário: 15 horas
Local: Tribunal do Júri do Fórum de Paraíso do Norte (Rua Alemanha, 199 – Residencial América do Sul 1)
Informações para a imprensa
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4226