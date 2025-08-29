O Ministério Público do Paraná, por meio das Promotorias de Justiça de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, prestará atendimento descentralizado à população de Balsa Nova, município que integra a comarca. A ação acontecerá no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Bugre (Rua Antônio Gequelim, 35, Bugre) nesta sexta feira, 29 de agosto, das 13 às 17 horas. A iniciativa busca aproximar os moradores aos serviços do sistema de justiça, levando equipes do Ministério Público a cidades fora da sede da comarca e em regiões mais distantes.
Durante os atendimentos, são prestadas orientações jurídicas e realizados os encaminhamentos necessários a situações apresentadas pelos cidadãos, como em questões de pensão alimentícia, violência doméstica, maus-tratos a animais, crimes ambientais, saneamento básico, educação, criminalidade e outras áreas de atuação do Ministério Público. Nos casos de demandas que não são de atribuição do MPPR, as equipes encaminham a questão a órgãos externos e indicam qual instituição pode ser procurada, as formas de contato e as providências a serem tomadas. Os interessados devem levar na data seus documentos pessoais e outros relacionados à demanda pretendida.
Atendimento permanente – Além do serviço descentralizado, as Promotorias de Justiça de Campo Largo mantêm atendimento permanente à população na sede da instituição (Rua Dom Pedro II, 736, Centro de Campo Largo), ou de forma virtual pelos e-mails: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] e [email protected].
Serviço:
Balsa Nova
Data: 29/08/2025
Horário: 13 às 17 horas
Local: Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) Bugre – Rua Antônio Gequelim, 35, Bugre, Balsa Nova
