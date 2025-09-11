O Ministério Público do Paraná, por meio das Promotorias de Justiça de Laranjeiras do Sul, no Centro-Sul do estado, realizará atendimento descentralizado nos municípios de Porto Barreiro e Marquinho. As ações ocorrerão, respectivamente, nos dias 23 e 25 de setembro, quando as equipes da 1ª e da 2ª Promotorias de Justiça estarão à disposição para atender às demandas dos moradores das 13 às 17 horas.
Áudio do Promotor de Justiça Carlos Roberto Pereira Bitencourt
Em Porto Barreiro o atendimento será na sala da assistência social, localizada na Prefeitura Municipal de Porto Barreiro (Rua das Camélias, 900. Centro) e em Marquinho no Centro de Referência de Assistência Social (Rua Germano Esteche, s/n. Centro).
Durante os atendimentos, serão prestadas orientações jurídicas e recebidas demandas da comunidade sobre temas relacionados à atuação do Ministério Público, como questões ligadas a serviços públicos de saúde e de educação, problemas com saneamento básico, direito de família, infância e juventude, idoso, violência doméstica e demandas na área criminal, entre outras.
Nos casos em que o assunto não for de atribuição do Ministério Público, os cidadãos serão direcionados para outros órgãos públicos. A recomendação é de que os interessados no serviço levem seus documentos pessoais e, se possível, apresentem a documentação relacionada ao caso a ser tratado.
Atendimento presencial – Além do serviço descentralizado, as Promotorias de Justiça de Laranjeiras do Sul mantêm atendimento permanente à população todos os dias da semana, de forma presencial, no Fórum da cidade (Rua Barão do Rio Branco, s/n, Centro), das 12 às 19 horas, e também a partir dos contatos abaixo:
1ª Promotoria de Justiça
Telefone: (42) 3635-3923
E-mail:[email protected]
2ª Promotoria de Justiça
Telefone: (42) 3635-2857
E-mail:[email protected].
Serviço:
Atendimentos Descentralizados da comarca de Laranjeiras do Sul
Porto Barreiro
Data: Terça-feira, 23 de setembro
Horário: das 13 às 17 horas
Local: Sala da Assistência Social ‒ Prefeitura Municipal (Rua das Camélias, 900, Centro)
Marquinho
Data: Quinta-feira, 25 de setembro
Horário: das 13 às 17 horas
Local: Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Marquinho (Rua Germano Esteche, s/n, Centro)
Informações para a imprensa
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4249