Próximo Xbox pode ser uma plataforma híbrida que roda jogos de console e PC

Novo aparelho supostamente terá suporte ao Steam e retrocompatibilidade com os jogos de Xbox
Uma nova reportagem publicada nesta semana alega que o sucessor do Xbox Series será um híbrido de console e PC, que permitirá rodar inclusive jogos do PlayStation lançados no Steam.
Segundo informado pela página Windows Central, a nova plataforma permitirá que os usuários permaneçam dentro do ecossistema do Xbox se assim quiserem, mas eles também poderão sair para o Windows, onde o console se comportará como um PC tradicional. Isso significa acesso a jogos do PlayStation no Steam, e até mesmo uso do mouse e teclado para jogar games como World of Warcraft e League of Legends.
Também foi dito que o novo Xbox rodará todos os jogos disponíveis atualmente no Xbox Series. Isso inclui todos os títulos retrocompatíveis de Xbox, Xbox 360 e Xbox One, assim como os jogos atuais e futuros do Xbox Series.
Sarah Bond, a presidente do Xbox, disse recentemente que o próximo Xbox trará uma experência “premium” e de “alta qualidade”, dando a entender que a plataforma não será barata, o que faz sentido se ele realmente for um console/PC híbrido.
Por último, os usuários supostamente não vão precisar pagar para jogar online na nova plataforma, o que faz sentido já que no PC isso não é necessário. Essa situação pode, inclusive, fazer com que haja mudanças no PC Game Pass, com a Windows Central acreditando que esse plano de assinatura pode vir a ser descontinuado futuramente, visto que os planos Game Pass Standard e Premium agora incluem alguns jogos para PC.