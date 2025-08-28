Jogue como um superespião psíquico, curta um simulador de fazenda acolhedor e redefina a realidade com uma foto na seleção de Jogos mensais para assinantes PlayStation Plus de setembro. Psychonauts 2, Stardew Valley e Viewfinder estarão disponíveis para assinantes PlayStation Plus a partir de 2 de setembro.
Vamos conhecer um pouco mais sobre os jogos.
Psychonauts 2 | PS4
Razputin “Raz” Aquato, um acrobata experiente e psíquico poderoso, realizou seu sonho de vida e uniu-se à organização internacional de espiões psíquicos, também conhecida como Psychonauts! Mas esses superespiões psíquicos estão com problemas. Seu líder não é o mesmo desde que foi resgatado de um sequestro e, para piorar, há alguém infiltrado no quartel general. Psychonauts 2 é um jogo de aventura em plataforma, com estilo cinematográfico e inúmeros poderes psíquicos personalizáveis, que combina missões excêntricas e conspirações misteriosas. Psychonauts 2 proporciona perigo, emoção e risos na mesma medida. Os jogadores guiam Raz em uma jornada pela mente de seus amigos e inimigos em uma missão para derrotar um vilão psíquico assassino.
Stardew Valley | PS4
Você herdou a antiga fazenda de seu avô em Stardew Valley. Com ferramentas de segunda-mão e algumas moedas, você parte para dar início a sua nova vida. Será que você é capaz de viver da terra e transformar esse matagal em um lar? Não será nada fácil. Desde que a Joja Corporation chegou na cidade, o jeito antigo de viver praticamente desapareceu. O centro comunitário, que já foi o lugar mais animado da cidade, agora encontra-se abandonado. Mas o vale parece repleto de oportunidades. Com um pouco de dedicação, você pode ser o que Stardew Valley precisa para voltar à sua grandeza!
Viewfinder | PS4, PS5
Use uma câmera instantânea para desafiar a percepção, redefinir a realidade e mudar o mundo. Veja o mundo através de uma nova lente nessa aventura de quebra-cabeças encantadora e única. Redefina inúmeros ambientes impressionantes usando o viewfinder da sua câmera instantânea para resolver vários quebra-cabeças desafiadores. Dê vida a fotos, pinturas, esboços e cartões postais ao redefinir a realidade e desvende mistérios surpreendentes que se escondem nesse mundo colorido.
Última chance para adicionar jogos do PlayStation Plus de agosto à sua biblioteca
Assinantes PlayStation Plus podem adicionar Lies of P, Day Z e My Hero One’s Justice 2 à sua biblioteca de jogos até dia 1º de setembro.