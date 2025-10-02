Os dados preliminares da primeira etapa do Censo Escolar da Educação Básica 2025 foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 23 de setembro, por meio da Portaria MEC n.º 650, de 18 de setembro de 2025.
Os resultados divulgados contemplam as matrículas da educação básica em suas diferentes etapas: creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio — incluindo as modalidades médio integrado e normal/magistério. Os dados consideram ainda o ensino regular e a educação de jovens e adultos (EJA) presencial, tanto no fundamental quanto no médio, com destaque para a EJA integrada à educação profissional.
- A partir desta terça-feira, inicia-se também o período de conferência, confirmação e retificação dos dados do Censo Escolar 2025, que vai até 23 de outubro.
Censo Escolar – Principal pesquisa estatística da educação básica, o Censo Escolar é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de Educação, com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. O levantamento abrange as diferentes etapas e modalidades da educação básica: ensino regular, educação especial, EJA e educação profissional e tecnológica.
As estatísticas de matrículas servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e a divulgação das avaliações realizadas pelo Inep. O censo também é uma ferramenta fundamental para que os atores educacionais possam compreender a situação educacional do Brasil, das unidades federativas e dos municípios, bem como das escolas, permitindo-lhes acompanhar a efetividade das políticas públicas educacionais.
Essa compreensão é proporcionada por meio de um conjunto amplo de indicadores que possibilita monitorar o desenvolvimento da educação brasileira. Entre eles, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb), as taxas de rendimento e de fluxo escolar, além da distorção idade-série: todos calculados com base no Censo Escolar. Parte dos indicadores também serve de referência para o monitoramento e cumprimento das metas do Plano Nacional da Educação (PNE).
Confira a portaria com os resultados
Assessoria de Comunicação Social do Inep