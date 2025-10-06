El Apertura 2025 no ha traído los cambios que Pumas esperaba. El equipo universitario se encuentra en el décimo lugar de la tabla, apenas en zona de Play-In, pero con un panorama que empieza a complicarse. Tras una racha de seis partidos sin perder, con tres victorias incluidas, los auriazules volvieron a caer en un bache con dos derrotas consecutivas: 1-3 ante Juárez y 1-4 contra América, que frenaron en seco lo que parecía una recuperación.
Además de los resultados, Pumas arrastra un serio problema de indisciplina. Son el equipo con más tarjetas amarillas en el torneo (40), además de dos expulsiones. Esta estadística refleja la falta de control en momentos clave y complica aún más su situación.
El golpe más reciente fue la suspensión de su entrenador, Efraín Juárez, quien fue castigado con dos partidos sin dirigir tras insultar a los árbitros en el Clásico Capitalino. De esta manera, no estará presente en los encuentros frente a Chivas (J12) y Rayados (J13), duelos que resultan fundamentales para las aspiraciones de los universitarios.
En busca de revertir el mal momento, la plantilla se reunió en un restaurante para fortalecer la unión del grupo antes del juego del fin de semana frente a Chivas, según información de Mediotiempo. El vestidor sabe que no hay margen de error: cualquier tropiezo podría dejar al equipo fuera del Play-In.
El cierre de torneo luce complicado: tras visitar a Chivas, Pumas enfrentará a Monterrey, San Luis, León, Tijuana y Cruz Azul. Seis finales que definirán si los auriazules logran mantenerse con vida o si repiten la historia del torneo pasado, quedando fuera en fase regular.
El equipo del Pedregal está contra las cuerdas y el futuro inmediato dependerá de si pueden recomponer el rumbo en medio de las bajas, la indisciplina y la presión de su propia afición.