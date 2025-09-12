Descubra a fase da Lua hoje, quinta-feira (11), e veja o calendário completo das fases lunares para o mês de setembro de 2025
Nesta quinta-feira (11), a fase da Lua hoje é Cheia, com 92% de visibilidade. Faltam 2 dias para a próxima fase, que será a Lua Minguante. Confira o calendário lunar de setembro de 2025 e saiba mais sobre como cada fase influencia o dia a dia.
Qual a fase da Lua hoje
A Lua Cheia, que ocorre hoje, é um fenômeno que pode impactar diversos aspectos da vida cotidiana. Conhecida por sua luminosidade intensa, essa fase lunar traz efeitos sutis, mas significativos.
No campo emocional, a Lua pode intensificar sentimentos e influenciar o humor, tornando as pessoas mais sensíveis e propensas a reações emocionais. Esse período também é associado a um aumento da energia e da criatividade, o que pode ser benéfico para projetos que exigem inovação.
As marés são diretamente afetadas pela Lua Cheia, que provoca as chamadas marés de sizígia, caracterizadas por maiores amplitudes. Esse fenômeno ocorre devido à maior força gravitacional exercida pela Lua e pelo Sol alinhados com a Terra.
Na agricultura, a Lua é tradicionalmente vista como um momento propício para a colheita de certos tipos de culturas. Muitos agricultores acreditam que a seiva das plantas está mais concentrada durante essa fase, o que pode melhorar a qualidade dos produtos colhidos.
Calendário Lunar de setembro de 2025
- Lua Crescente: 29 de setembro, às 20h53;
- Lua Cheia: 7 de setembro, às 15h08;
- Lua Minguante: 14 de setembro, às 7h32;
- Lua Nova: 21 de setembro, às 16h54.
Conheça cada fase da Lua
Lua Nova
Ela marca o início de um novo ciclo lunar. Nesse momento, a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível a olho nu. Essa fase é ideal para novos começos, introspecção e planejamento.
Lua Crescente
Nesse período, a Lua começa a iluminar-se novamente, crescendo em visibilidade. Este é um período propício para o desenvolvimento de projetos iniciados na Lua nova. Além de simbolizar o crescimento e progresso.
Lua Cheia
Durante a Lua cheia, o corpo celeste está totalmente iluminado pela luz do Sol, proporcionando uma visão completa e brilhante no céu.
Essa fase é geralmente associada a culminações, celebrações e energias elevadas, o que favorece a realização e a manifestação de intenções — ótimo período para praticar a Lei da Atração.
Lua Minguante
A Lua Minguante representa a fase final do ciclo lunar. Este é o momento em que a Lua começa a diminuir sua luminosidade. Nesse período, busque a reflexão, fechamento de ciclos e liberação de energias ou hábitos que não são mais necessários.
Todas as fases da Lua
- Lua Nova
- Lua Crescente
- Quarto gibosa
- Lua Cheia
- Minguante gibosa
- Quarto Minguante
- Lua Minguante
Como funciona o Ciclo Lunar?
O ciclo lunar é o período de aproximadamente 29,5 dias durante, no qual a Lua passa por todas as suas fases, desde a Lua nova até a Lua cheia.
O fenômeno é causado pela órbita da Lua ao redor da Terra e pela mudança relativa das posições da Lua, da Terra e do Sol, por conta disso podemos saber qual é a fase da Lua hoje.
Curiosidades sobre a Lua
A Lua tem sido uma fonte de mitos e lendas em diversas culturas. Em muitas tradições, a Lua Cheia está associada a eventos sobrenaturais, como a transformação em lobisomens.
A estrela também é frequentemente personificada em mitologias como a deusa lunar, no qual representa a fertilidade e os ciclos da vida.
Conforme a Nasa, a aparência da Lua varia dependendo do hemisfério de onde é observada. No hemisfério Norte, a Lua crescente aparece com a parte iluminada à direita, enquanto no hemisfério Sul, a parte iluminada está à esquerda. Essa diferença é devido à perspectiva distinta de observação.
Além disso, a distância média entre a Lua e a Terra é de aproximadamente 384.400 quilômetros. Essa distância pode variar devido à órbita elíptica da Lua, ficando mais próxima (perigeu) ou mais distante (apogeu) da Terra em diferentes momentos.
Nesta quinta-feira (11), a fase da Lua hoje é Cheia, e entender as fases lunares nos ajuda a aproveitar melhor seus impacto no cotidiano. Continue acompanhando nossas atualizações diárias para saber mais sobre a fase da Lua e suas influências.