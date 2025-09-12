Descubra a fase da Lua hoje, quinta-feira (11), e veja o calendário completo das fases lunares para o mês de setembro de 2025

A fase da Lua Cheia, um período que traz consigo várias influências sutis, mas significativas, sobre diferentes aspectos da vida; veja qual a fase da lua hoje – Foto: Canva/ND

Nesta quinta-feira (11), a fase da Lua hoje é Cheia, com 92% de visibilidade. Faltam 2 dias para a próxima fase, que será a Lua Minguante. Confira o calendário lunar de setembro de 2025 e saiba mais sobre como cada fase influencia o dia a dia.

Qual a fase da Lua hoje

A Lua Cheia, que ocorre hoje, é um fenômeno que pode impactar diversos aspectos da vida cotidiana. Conhecida por sua luminosidade intensa, essa fase lunar traz efeitos sutis, mas significativos.

No campo emocional, a Lua pode intensificar sentimentos e influenciar o humor, tornando as pessoas mais sensíveis e propensas a reações emocionais. Esse período também é associado a um aumento da energia e da criatividade, o que pode ser benéfico para projetos que exigem inovação.

Descubra qual a fase da Lua hoje – Foto: Canva/NDDescubra qual a fase da Lua hoje – Foto: Canva/ND

As marés são diretamente afetadas pela Lua Cheia, que provoca as chamadas marés de sizígia, caracterizadas por maiores amplitudes. Esse fenômeno ocorre devido à maior força gravitacional exercida pela Lua e pelo Sol alinhados com a Terra.

Na agricultura, a Lua é tradicionalmente vista como um momento propício para a colheita de certos tipos de culturas. Muitos agricultores acreditam que a seiva das plantas está mais concentrada durante essa fase, o que pode melhorar a qualidade dos produtos colhidos.

Calendário Lunar de setembro de 2025

Apesar da falta de consenso científico, muitos acreditam que a fase da Lua pode impactar positivamente algumas áreas da vida; saiba qual a fase da lua hoje – Foto: iStock/NDApesar da falta de consenso científico, muitos acreditam que a fase da Lua pode impactar positivamente algumas áreas da vida; saiba qual a fase da lua hoje – Foto: iStock/ND
  • Lua Crescente: 29 de setembro, às 20h53;
  • Lua Cheia: 7 de setembro, às 15h08;
  • Lua Minguante: 14 de setembro, às 7h32;
  • Lua Nova: 21 de setembro, às 16h54.

Conheça cada fase da Lua

Lua Nova

Ela marca o início de um novo ciclo lunar. Nesse momento, a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível a olho nu. Essa fase é ideal para novos começos, introspecção e planejamento.

Lua Crescente

Nesse período, a Lua começa a iluminar-se novamente, crescendo em visibilidade. Este é um período propício para o desenvolvimento de projetos iniciados na Lua nova. Além de simbolizar o crescimento e progresso.

Lua Cheia

Durante a Lua cheia, o corpo celeste está totalmente iluminado pela luz do Sol, proporcionando uma visão completa e brilhante no céu.

Essa fase é geralmente associada a culminações, celebrações e energias elevadas, o que favorece a realização e a manifestação de intenções — ótimo período para praticar a Lei da Atração.

Lua Minguante

A Lua Minguante representa a fase final do ciclo lunar. Este é o momento em que a Lua começa a diminuir sua luminosidade. Nesse período, busque a reflexão, fechamento de ciclos e liberação de energias ou hábitos que não são mais necessários.

Todas as fases da Lua

  • Lua Nova
  • Lua Crescente
  • Quarto gibosa
  • Lua Cheia
  • Minguante gibosa
  • Quarto Minguante
  • Lua Minguante

Como funciona o Ciclo Lunar?

Apesar da falta de consenso científico, muitos acreditam que a fase da Lua pode impactar positivamente algumas áreas da vida – Foto: Freepik/NDApesar da falta de consenso científico, muitos acreditam que a fase da Lua pode impactar positivamente algumas áreas da vida – Foto: Freepik/ND

O ciclo lunar é o período de aproximadamente 29,5 dias durante, no qual a Lua passa por todas as suas fases, desde a Lua nova até a Lua cheia.

O fenômeno é causado pela órbita da Lua ao redor da Terra e pela mudança relativa das posições da Lua, da Terra e do Sol, por conta disso podemos saber qual é a fase da Lua hoje.

Curiosidades sobre a Lua

A Lua tem sido uma fonte de mitos e lendas em diversas culturas. Em muitas tradições, a Lua Cheia está associada a eventos sobrenaturais, como a transformação em lobisomens.

A estrela também é frequentemente personificada em mitologias como a deusa lunar, no qual representa a fertilidade e os ciclos da vida.

A fase da Lua hoje: em muitos contos a fase da Lua está associada a muitos eventos sobrenaturais, como a transformação em lobisomens – Foto: Sergio Serjão/PixabayA fase da Lua hoje: em muitos contos a fase da Lua está associada a muitos eventos sobrenaturais, como a transformação em lobisomens – Foto: Sergio Serjão/Pixabay

Conforme a Nasa, a aparência da Lua varia dependendo do hemisfério de onde é observada. No hemisfério Norte, a Lua crescente aparece com a parte iluminada à direita, enquanto no hemisfério Sul, a parte iluminada está à esquerda. Essa diferença é devido à perspectiva distinta de observação.

Além disso, a distância média entre a Lua e a Terra é de aproximadamente 384.400 quilômetros. Essa distância pode variar devido à órbita elíptica da Lua, ficando mais próxima (perigeu) ou mais distante (apogeu) da Terra em diferentes momentos.

Nesta quinta-feira (11), a fase da Lua hoje é Cheia, e entender as fases lunares nos ajuda a aproveitar melhor seus impacto no cotidiano. Continue acompanhando nossas atualizações diárias para saber mais sobre a fase da Lua e suas influências.​

