A longa espera finalmente está chegando ao final! Após cinco anos que se passaram lentamente para os fãs, o anime de One Punch Man finalmente está próximo de ganhar sua terceira temporada. Ela estreia no próximo domingo (12), cortesia do estúdio J.C. Staff, que já havia sido responsável pela segunda parte.
A boa notícia para os fãs brasileiros é que, após a Netflix confirmar que transmitiria os novos episódios, a Crunchyroll revelou que vai fazer o mesmo. O streaming dedicado aos animes inclusive ganhou no dia 5 de outubro o Episódio 0 da nova temporada, que reconta os principais eventos dos arcos que vieram antes dela.
Que horas estreia a Temporada 3 de One Punch Man?
Mantendo a tradição que estabeleceu com outros lançamentos, a Crunchyroll se comprometeu a fazer a transmissão simultânea da Temporada 3 assim que ela sair no Japão. Isso significa que os fãs não vão ter que esperar para conferir as novas aventuras de One Punch Man com áudio em japonês e legendas em português — mas a versão dublada deve demorar algumas semanas para sair.
No Brasil, os novos episódios devem ser liberados sempre aos domingos, a partir das 11h45, no horário de Brasília. A previsão é que a Temporada 2 vai ter um total de 12 episódios disponíveis, o que significa que ela deve ganhar seu grande final no dia 28 de dezembro. Confira o calendário:
- Episódio 1 – 12 de outubro;
- Episódio 2 – 19 de outubro;
- Episódio 3 – 26 de outubro;
- Episódio 4 – 2 de novembro;
- Episódio 5 – 9 de novembro;
- Episódio 6 – 16 de novembro;
- Episódio 7 – 23 de novembro;
- Episódio 8 – 30 de novembro;
- Episódio 9 – 7 de dezembro;
- Episódio 10 – 14 de dezembro;
- Episódio 11 – 21 de dezembro;
- Episódio 12 – 28 de dezembro.
O principal motivo para a Temporada 3 de One Punch Man ter atrasado tanto foi o ritmo de publicação de seu mangá. Como as partes anteriores já haviam se aproximado muito da história original, foi necessário respeitar esse longo intervalo até que houvesse material suficiente para trabalhar na adaptação sem a necessidade de recorrer aos famosos fillers.
O que esperar da Temporada 3?
A nova parte de One Punch Man deve adaptar o Arco da Associação dos Monstros, considerado um dos mais memoráveis da obra original. Nele, a Organização dos Heróis se vê obrigada a mobilizar algumas de suas forças mais poderosas para combater inimigos que conseguem raptar pessoas e transformá-las em criaturas perigosas.
Enquanto isso, o protagonista Saitama vai continuar questionando suas motivações, já que vive em um mundo no qual não parece existir adversário digno de seus poderes. Esses elementos vão servir como base para grandes conflitos, confusões e boas doses de humor.
