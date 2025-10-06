Evasão escolar e entrada precoce no mercado de trabalho são alguns dos motivos para a diminuição, segundo Marcos Neira.
/
De acordo com o Censo Escolar 2024, entre 2023 e 2024, houve uma redução de cerca de 300 mil estudantes matriculados no ensino básico brasileiro. O dado, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é preocupante e levanta questões importantes no sistema educacional brasileiro.
A educação básica diz respeito ao primeiro nível do sistema educacional brasileiro e ocupa espaço fundamental na formação intelectual e social dos cidadãos. Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP, comenta que essa etapa da educação nacional, dividida em ensino infantil, fundamental e médio, é imprescindível para a formação dos jovens. “A frequência e a conclusão do ensino médio garantem as condições mínimas para o exercício pleno da cidadania, garantirá ao sujeito as condições necessárias para a compreensão do e intervenção qualificada do mundo ao seu redor”.
Gostou do assunto? Quer saber mais? Então acesse https://jornal.usp.br/sinopses-boletins/usp-e-educacao/ e fique por dentro!
Produção: Produção – Cinderela Caldeira, Felipe Bueno e J.Perossi
Edição: Rádio USP
Você pode sintonizar a Rádio USP SP 93,7 MHz e Ribeirão Preto 107,9 MHz, pela internet em www.jornal.usp.br ou nos principais agregadores de podcast como Spotify, iTunes e Deezer.
.