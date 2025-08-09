Hoje ocorrem jogos de duas principais divisões do campeonato brasileiros. Serie A e B, na serie A jogos validos pela 19° rodada e da 21° rodada da Série B.
Confira os jogos de hoje:
Serie A
Flamengo x Mirassol
18h30
Maracanã
Onde assistir: Premiere
São Paulo X Vitoria
18h30
Morumbis
Onde assistir: Premiere
Bragantino x Internacional
18h30
Estádio Municipal Cicero De Souza Marques
Onde assistir: Premiere
Fortaleza x Botafogo
20h30
Arena Castelão
Onde assistir: Prime Video
Bahia x Fluminense
21h00
Onde assistir: Sportv e Premiere
Fonte Nova
Serie B
América-MG X Remo
16h
Onde assistir: Disney +
Estádio Independência
Goiás x Operário
18h30
Onde assistir: Disney +
Serrinha
Volta Redonda x Novorizontino
20h30
Onde assistir: Disney +
Estádio Municipal General Raulino de Oliveira
