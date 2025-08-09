Hoje ocorrem jogos de duas principais divisões do campeonato brasileiros. Serie A e B, na serie A jogos validos pela 19° rodada e da 21° rodada da Série B.

Confira os jogos de hoje:

Serie A

Flamengo x Mirassol

18h30

Maracanã

Onde assistir: Premiere

São Paulo X Vitoria

18h30

Morumbis

Onde assistir: Premiere

Bragantino x Internacional

18h30

Estádio Municipal Cicero De Souza Marques

Onde assistir: Premiere

Fortaleza x Botafogo

20h30

Arena Castelão

Onde assistir: Prime Video

Bahia x Fluminense

21h00

Onde assistir: Sportv e Premiere

Fonte Nova

Serie B

América-MG X Remo

16h

Onde assistir: Disney +

Estádio Independência

Goiás x Operário

18h30

Onde assistir: Disney +

Serrinha

Volta Redonda x Novorizontino

20h30

Onde assistir: Disney +

Estádio Municipal General Raulino de Oliveira

