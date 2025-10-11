Odete Roitman morreu ou está viva em Vale Tudo? (Foto: Reprodução, TV Globo)
São várias as linhas de investigação para saber quem matou Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo. De enquetes a bolões, todo mundo tem seu palpite e vem analisando, cuidadosamente, cada pista ou sinal falso que os personagens vem dando nos capítulos depois da morte da vilã.
Vale lembrar que na versão original de Vale Tudo, em 1988/89, até delegados foram entrevistados para analisar o caso e dar sua opinião. Para muitos nenhum dos cinco suspeitos interrogados pelo delegado é o verdadeiro assassino. Para outros, Odete está viva e rindo da cara de todo mundo.
Mas e para inteligência artificial? O que será que os agentes de IA tem a dizer sobre esse crime? Detalhamos ao Gemini tudo que aconteceu no capítulo da morte, exibido na segunda-feira (6 de outubro) e perguntamos, com base nessas evidências, quem matou Odete Roitman?
Gemini analisa e diz quem matou Odete Roitman em Vale Tudo?
Para a IA do Google, logo de cara, a resposta é de a morte de Odete era um grande mistério, e que seria impossível apontar um responsável. Veja a resposta do Gemini:
Com base no capítulo da novela que você descreveu, a identidade do assassino de Odete Roitman (interpretada por Débora Bloch no remake) ainda é um mistério.
Depois disso, insistimos, pedindo que a IA agisse como um detetive e analisasse cada cena do capítulo, para tentar apontar um advogado. A resposta bate com o resultado de várias enquetes, que estão apontando Maria de Fátima (Bella Campos) como a assassina de Odete Roitman.
Resposta do Gemini sobre morte de Odete
Embora Marco Aurélio e Celina tivessem motivos e oportunidades, as ações de Maria de Fátima são as mais incriminatórias. A compra e o treinamento com a arma, somados ao ato de se desfazer da evidência crucial logo após o crime, a colocam no topo da minha lista.
Odete selou seu destino ao tentar matar Fátima. Ela subestimou seu alvo e, como resposta, recebeu uma lição final de que, de fato, “quem rouba, mata”.
Caso encerrado… por ora. A menos que uma reviravolta nos mostre que Fátima estava apenas se livrando da arma por medo, e outro suspeito tenha sido o verdadeiro atirador. Mas, por enquanto, meu mandado de prisão seria expedido em nome dela.
Vale Tudo: Odete Roitman morreu mesmo ou está fingindo?
