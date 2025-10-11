Quem matou Odete Roitman segundo o Gemini

São várias as linhas de investigação para saber quem matou Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo. De enquetes a bolões, todo mundo tem seu palpite e vem analisando, cuidadosamente, cada pista ou sinal falso que os personagens vem dando nos capítulos depois da morte da vilã.

Vale lembrar que na versão original de Vale Tudo, em 1988/89, até delegados foram entrevistados para analisar o caso e dar sua opinião. Para muitos nenhum dos cinco suspeitos interrogados pelo delegado é o verdadeiro assassino. Para outros, Odete está viva e rindo da cara de todo mundo.

Mas e para inteligência artificial? O que será que os agentes de IA tem a dizer sobre esse crime? Detalhamos ao Gemini tudo que aconteceu no capítulo da morte, exibido na segunda-feira (6 de outubro) e perguntamos, com base nessas evidências, quem matou Odete Roitman?

Gemini analisa e diz quem matou Odete Roitman em Vale Tudo?

Para a IA do Google, logo de cara, a resposta é de a morte de Odete era um grande mistério, e que seria impossível apontar um responsável. Veja a resposta do Gemini:

Com base no capítulo da novela que você descreveu, a identidade do assassino de Odete Roitman (interpretada por Débora Bloch no remake) ainda é um mistério.

Depois disso, insistimos, pedindo que a IA agisse como um detetive e analisasse cada cena do capítulo, para tentar apontar um advogado. A resposta bate com o resultado de várias enquetes, que estão apontando Maria de Fátima (Bella Campos) como a assassina de Odete Roitman.

Resposta do Gemini sobre morte de Odete

Embora Marco Aurélio e Celina tivessem motivos e oportunidades, as ações de Maria de Fátima são as mais incriminatórias. A compra e o treinamento com a arma, somados ao ato de se desfazer da evidência crucial logo após o crime, a colocam no topo da minha lista.

Odete selou seu destino ao tentar matar Fátima. Ela subestimou seu alvo e, como resposta, recebeu uma lição final de que, de fato, “quem rouba, mata”.

Caso encerrado… por ora. A menos que uma reviravolta nos mostre que Fátima estava apenas se livrando da arma por medo, e outro suspeito tenha sido o verdadeiro atirador. Mas, por enquanto, meu mandado de prisão seria expedido em nome dela.

1

Marco Aurélio discute com Odete (Foto: Reprodução, Globoplay)

Marco Aurélio discute com Odete (Foto: Reprodução, Globoplay)

Ela diz que sabe que ele está roubando a empresa (Foto: Reprodução, Globoplay)

E ele pede para ela ter calma (Foto: Reprodução, Globoplay)

E ele pede para ela ter calma (Foto: Reprodução, Globoplay)

Odete Roitman diz que sabe que ele desviou 12 milhões da TCA (Foto: Reprodução, Globoplay)

César sai e diz que vai acertar as contas com Odete (Foto: Reprodução, Globoplay)

César sai e diz que vai acertar as contas com Odete (Foto: Reprodução, Globoplay)

Fátima também fica com uma cara suspeita (Foto: Reprodução, Globoplay)

Heleninha aparece bêbada e tremendo (Foto: Reprodução, Globoplay)

Heleninha aparece bêbada e tremendo (Foto: Reprodução, Globoplay)

De repente uma arma dispara três tiros (Foto: Reprodução, Globoplay)

O telefone toca na casa de Celina (Foto: Reprodução, Globoplay)

O telefone toca na casa de Celina (Foto: Reprodução, Globoplay)

Encontram o corpo de Odete (Foto: Reprodução, Globoplay)

Celina dá um grito mortal (Foto: Reprodução, Globoplay)

Celina dá um grito mortal (Foto: Reprodução, Globoplay)

E dá a notícia para Afonso (Foto: Reprodução, Globoplay)

Odete Roitman morreu! (Foto: Reprodução, Globoplay)

Odete Roitman morreu! (Foto: Reprodução, Globoplay)

No remake, uma cena com mais tensão. (Foto: Reprodução, Globoplay)

Marco Aurélio e Leila querem algum tipo de acerto com Odete (Foto: Reprodução, Globoplay)

Marco Aurélio e Leila querem algum tipo de acerto com Odete (Foto: Reprodução, Globoplay)

Leila está tensa (Foto: Reprodução, Globoplay)

César e Olavo planejam matar Odete também (Foto: Reprodução, Globoplay)

César e Olavo planejam matar Odete também (Foto: Reprodução, Globoplay)

Celina sai da conversa com Odete no quarto de hotel transtornada (Foto: Reprodução, Globoplay)

Fátima também estava no hotel (Foto: Reprodução, Globoplay)

Fátima também estava no hotel (Foto: Reprodução, Globoplay)

Leila e Marco Aurélio jantam depois da conversa com Odete (Foto: Reprodução, Globoplay)

César também foi ao quarto da vilã (Foto: Reprodução, Globoplay)

César também foi ao quarto da vilã (Foto: Reprodução, Globoplay)

Fátima aparece na praia e joga a arma no mar (Foto: Reprodução, Globoplay)

César aparece no apartamento com cara de que a coisa já foi feita (Foto: Reprodução, Globoplay)

César aparece no apartamento com cara de que a coisa já foi feita (Foto: Reprodução, Globoplay)

Vemos o Copacabana Palace (Foto: Reprodução, Globoplay)

Odete Roitman diz que ninguém teria coragem de matá-la (Foto: Reprodução, Globoplay)

Odete Roitman diz que ninguém teria coragem de matá-la (Foto: Reprodução, Globoplay)

A arma aponta para a vilã (Foto: Reprodução, Globoplay)

E dispara os tiros (Foto: Reprodução, Globoplay)

E dispara os tiros (Foto: Reprodução, Globoplay)

Odete Roitman morreu! (Foto: Reprodução, Globoplay)

Odete Roitman morreu! (Foto: Reprodução, Globoplay)

Vale Tudo: Odete Roitman morreu mesmo ou está fingindo?

