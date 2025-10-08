Entre salsão, ovas e carne-seca, confeiteiros precisaram provar que sabem transformar o sal em açúcar. Saiba tudo o que rolou!
O fogo no parquinho foi doce (e tenso!) no novo episódio do “MasterChef Confeitaria 2025”. O quinto capítulo da temporada misturou brigadeiro com confusão, ganache com provocação e terminou com mais uma confeiteira pendurando o avental após um desafio que fez até os jurados franzirem a testa!
A prova das torres (e das tretas)
Logo de cara, os participantes tiveram que montar uma torre de bombons, uma das provas mais temidas e desestabilizadoras da confeitaria. Para piorar (ou apimentar), Luiza, vencedora do desafio anterior, ganhou o poder de escolher as duplas. E, claro, ela não desperdiçou a chance de brincar de estrategista! Assim nasceram parcerias improváveis: Marina e Juliana, Italo e Natan, Léo e Ramiro, e Luiza e Johnlee. Foi aí que a doçura passou longe…
A dupla Marina e Juliana protagonizou o momento mais tenso da noite. Enquanto preparavam os moldes dos bombons, Marina sugeriu que a colega limpasse as formas com álcool. Juliana, sem paciência, retrucou: “Começa de novo a encheção de saco. Eu tenho que limpar as formas como se nunca tivesse feito isso antes!”. Eita!
Climão instaurado. Até o jurado Diego Lozano entrou na brincadeira, perguntando com ironia se elas queriam “conversar um pouquinho” antes de seguir com a prova.
Estratégia certeira e alfinetadas doces
A jogada de Luiza funcionou: ela e Johnlee entregaram a melhor torre da noite e garantiram o primeiro lugar. Mas, fora das bancadas, a confeiteira também rendeu assunto. Em uma dinâmica de bastidores, quando os…
Matérias relacionadas
Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria 2025’? Nova treta e erro em prova vegana marcam episódio; saiba tudo o que rolou
Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria 2025’? Episódio tem ‘treta’ por espaço na cozinha e eliminação surpreendente; aos detalhes
Ai, que loucura! ‘MasterChef Confeitaria 2025’ estreia com visita inesperada de Narcisa e eliminação TRIPLA; saiba TUDO o que rolou
Quem saiu do ‘MasterChef Confeitaria 2025’? Prato é chamado de ‘incomível’ e confeiteiro dá adeus ao reality
Tretas, provas inusitadas e gafe ao vivo: TUDO o que rolou na estreia do ‘Power Couple Brasil 2025’