Mais um participante se despediu do
MasterChef Confeitaria
A primeira prova foi a da caixa misteriosa, onde os participantes receberam diversos doces regionais típicos da infância, como cocada, pé de moleque, cone de doce de leite, suspiro, doce de mocotó, maria-mole, paçoca e doce de banana.
O desafio consistia em criar sobremesas de vitrine, que lembrassem os doces da infância. “Vocês vão se inspirar tanto nos sabores e texturas dos produtos que estão vendo aí, mas precisam criar uma sobremesa de vitrine, de uma confeitaria sofisticada, moderna. Então a questão estética é muito importante e cabe a vocês fazer uma sobremesa nível MasterChef Confeitaria profissionais, tendo como referência esses docinhos que nos trazem excelentes memórias”, destacou Diego Lozano.
A chef Helena Rizzo pontuou, ainda, que os participantes precisavam criar três doces no mesmo padrão dentro de 2 horas de prova, sem intervalo.
Veja o que cada confeiteiro preparou:
- Marina: sablé com crème pâtissière de coco acompanhado de gel de maracujá e ganache de chocolate branco;
- Jonhlee: ópera de paçoca e mousse de chocolate;
- Léo: sablé de cacau com creme de amendoim acompanhado de ganache de chocolate branco e mousse de amendoim;
- Ítalo: choux de paçoca e coco acompanhada de mousse de chocolate e maria-mole de caju;
- Natan: mousse de bananada com cerveja preta acompanhado de ganache de chocolate branco e baunilha;
- Luiza: mousse de café com amendoim;
- Ramiro: sablé com crocante de paçoca com um biscuit de amendoim e ganache de caramelo.
Sobremesas preparadas na primeira prova
Reprodução | Band
Por se aproximar mais do objetivo do desafio, Ramiro foi o grande destaque da prova e subiu direto para o mezanino. “As memórias são a melhor ferramenta que um cozinheiro pode ter, e a prova de hoje era sobre isso. A gente fala de sabores legíveis, conhecidos, que precisam atiçar a memória da gente aqui, de se comer e saber de onde que vem. Vocês receberam essa caixa com sabores de Brasil e, para nós, quem cumpriu esse objetivo foi o Ramiro”, comentou Helena.
Além dele, os chefs decidiram subir Marina para o mezanino. “Ela realizou essa receita com inteligência”, disse Érick Jacquin.
Prova de Eliminação
Na Prova de Eliminação, os confeiteiras precisaram criar receitas com diferentes texturas de caramelo, sendo elas, gelato, crocante, mousse, biscuit, cremoso e decoração.
Veja o que cada confeiteiro preparou:
- Leo: mousse de maracujá com caramelo acompanhado de biscuit e sorvete de caramelo com conhaque;
- Ítalo: sorvete de coco caramelizado com biscuit de castanha de caju e ganache toffee;
- Jonhlee: mousse de caramelo com biscuit de castanhas e gelato de especiarias;
- Luiza: mousse de caramelo com laranja, crocante de pistache e gelato de caramelo;
- Natan: mousse de maracujá caramelizado acompanhado de sorvete e tuile de caramelo com chocolate branco.
Para os chefs, os melhores trabalhos foram os de Ítalo e Luiza, mas foi o confeiteiro baiano que conquistou o pin.
Já as piores sobremesas foram as de Natan e Jonhlee. “Os dois tem um trabalho lindo e maravilhoso […] Mas o sabor tá muito confuso”, comentou Jacquin.
Em seguida, ele anunciou a eliminação de Natan e justificou: “Natan, você é muito ousado. Você tem a sua personalidade que é muito forte e que a gente sente dentro do seu trabalho. Mas hoje você passou do lado. Você pode explodir, fazer o melhor, mas quando você erra, você erra de verdade. E hoje você errou de verdade”.
Sobremesas preparadas na Prova de Eliminação
Reprodução | Band
Próximo programa
No próximo programa, os participantes serão divididos em equipes para preparar um bolo de casamento. Os grupos ficaram assim: Marina, Jhonlee e Léo contra Luiza, Ítalo e Ramiro.
Já na Prova de Eliminação, os competidores precisarão reinventar sobremesas.
O MasterChef Confeitaria vai ao ar todas as terças-feiras na Band, a partir das 22h30, às tardes de domingo e tem todos os episódios disponíveis no canal do MasterChef Brasil no Youtube. Além disso, o programa também pode ser visto pela HBO Max.