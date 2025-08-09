Deputados e senadores aliados de Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional decidiram travar as pautas de votações nas Casas legislativas exigindo que um pacote de medidas em favor do ex-presidente, preso nesta segunda-feira, 4, seja votado.
A iniciativa foi anunciada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e outros parlamentares bolsonaristas e consiste em ocupar as Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado impedindo que as sessões plenárias sejam iniciadas.
Segundo o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), a expectativa é não votar nada nesta semana, mas caberá ao presidente de cada comissão a decisão de parar os trabalhos ou não.
Em troca de iniciarem os trabalhos neste retorno do recesso, os congressistas exigem a votação de anistia “ampla, geral e irrestrita” aos envolvidos no 8 de Janeiro, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a proposta de emenda à Constituição (PEC) pelo fim do foro privilegiado.
Na Câmara, os deputados chegaram a tapar as bocas com fita adesiva, em protesto contra a prisão de Bolsonaro. Como mostrou o Estadão, ocasionalmente, alguns deles tiram provisoriamente o item para beber água ou para falar ao telefone. Veja quem participou de protestos na Câmara e no Senado:
Deputados obstruindo trabalhos legislativos na Câmara:
– Sóstenes Cavalcante (PL-RJ);
– Marcel van Hattem (Novo-RS);
– Ubiratan Sanderson (PL-RS);
– Paulo Bilynskyj (PL-SP);
– Marco Feliciano (PL-SP);
– Cabo Gilberto Silva (PL-PB);
– Zucco (PL-RS);
– Delegado Caveira (PL-PA);
– Rodolfo Nogueira (PL-MS);
– Caroline De Toni (PL-SC);
– Domingos Sávio (PL-MG);
– Mário Frias (PL-SP);
– Carlos Jordy (PL-RJ);
– Sargento Gonçalves (PL-RJ);
– Gilvan da Federal (PL-ES).
Senadores obstruindo trabalhos legislativos no Senado:
– Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)
– Carlos Portinho (PL-RJ);
– Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG);
– Damares Alves (Republicanos-DF);
– Eduardo Girão (Novo-CE)
– Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
– Izalci Lucas (PL-DF);
– Jaime Bagattoli (PL-RO);
– Jorge Seif (PL-SC);
– Magno Malta (PL-ES);
– Marcos Rogério (PL-RO);
– Rogério Marinho (PL-RN);
– Sérgio Moro (União Brasil-PR).