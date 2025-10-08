Ao ser indicada, Carol pediu desculpas e assumiu ter se excedido durante a tarefa da horta: “Ela me levou ao extremo”, pontuou. A fazendeira, no entanto, disse não aceitar as desculpas.

A Fazenda 2025: Rayane indica Carol Lekker para terceira roça
A Fazenda 2025: Rayane indica Carol Lekker para terceira roça

Quem votou em quem

  • Wallas votou em Guilherme;
  • Fernando votou em Yoná;
  • Matheus votou em Guilherme;
  • Kathy Maravilha votou em Guilherme;
  • Walério votou em Yoná;
  • Saory votou em Guilherme;
  • Nizam votou em Yoná;
  • Guilherme votou em Yoná;
  • Duda votou em Guilherme;
  • Toninho votou em Yoná;
  • Martina votu em Yoná;
  • Carol votou em Guilherme;
  • Shia votou em Yoná;
  • Yoná votou em Tàmires;
  • Maria votou em Yoná;
  • Fabiano votou em Yoná;
  • Gaby Spanic votou em Guilherme;
  • Mesquita votou em Yoná;
  • Creo votou em Yoná;
  • Will votou em Tàmires;
  • Tàmires votou em Guilherme;
  • Michelle votou em Tàmires;
  • Dudu Camargo votou em Guilherme.

Yoná foi a mais votada casa, com 11 votos ao todo. Em seguida Guilherme, com 9 votos. Além deles, Tàmires também recebeu votos, 3 ao total.

Poderes da chama, resta um e veto

Nesta semana não teve a tradicional puxada da baia. Saory, dona do poder laranja, escolheu duas pessoas, de fora da baia, para servir de opção de escolha para Yoná: Toninho e Guilherme foram suas escolhas. Já Yoná resolveu puxar Guilherme.

