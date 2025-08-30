Joyce chegou ao seu peso máximo aos 44 anos, 334 quilos, medindo 1,50 metros de altura. Ela contratou uma amiga para fazer tarefas básicas e lidar com sua rotina exaustiva de higiene e alimentação.
Sem sair de casa há seis anos, ela percebeu que a situação estava insustentável, ela procurou o Dr. Now, médico do reality show “Quilos Mortais”, para seguir uma jornada de emagrecimento guiada pelo profissional.
Durante o processo, Joyce revelou que sua compulsão alimentar teve gatilhos em seu histórico de abandono familiar após seus pais se divorciarem e ela ser abusada sexualmente. Aos 20 anos, Joyce já pesava cerca de 180 quilos.
Depois da separação dos pais, ela ficou com a mãe. Mas logo depois se mudou para a casa dos namorados dos pais, com os demais filhos deles. Sua avó, uma das responsáveis por cuidar da jovem, a alimentava em excesso e causou seu aumento de peso acelerado.
Em “Quilos Mortais”, Joyce foi uma das participantes que frequentemente discutia e discordava da conduta adotada pelo Dr. Now. Ela dizia que estava seguindo a dieta de 1.200 calorias prescrita pelo médico mas não estava conseguindo emagrecer.
Em um dos episódios, a participante foi mostrada culpando a balança por estar quebrada e disse ao Dr. Now que suas restrições alimentares eram “injustas” e “irracionais”.
Ela chegou a perder cerca de 60 quilos, mas não ficou apta para passar pela cirurgia bariátrica e abandonou o programa cerca de um ano depois.
Desde a saída do reality show, ela faz publicações em suas redes sociais sobre momentos importantes de sua vida e faz reflexões em datas comemorativas, como Dia das Mães e os aniversários dos pais.
Ainda, mostra aos fãs diversos registros de seus cachorros — Bella Marie e Gabriela Joy — e compartilha músicas das quais gosta.
Em fevereiro, Joyce fez uma publicação pedindo orações aos seguidores porque iria fazer uma cirurgia, mas não especificou por qual procedimento iria passar.