Seana Collins atingiu os 300 quilos quando tinha apenas 22 anos, chegando em uma situação quase irreversível de saúde quando decidiu procurar ajuda do Dr. Now, médico do reality show de emagrecimento “Quilos Mortais”.
O acompanhamento do programa fez com que ela precisasse encarar traumas familiares do passado para salvar sua vida, relembrando abusos físicos e psicológicos sofridos pelo pai, que era viciado em drogas, o que fez com que ela desenvolvesse transtornos alimentares.
Quando tinha 16 anos, Seana abandonou a escola, enfrentou um relacionamento abusivo e precisou recorrer a ajuda de um amigo — que se tornou seu cuidador, já que ela não conseguia fazer tarefas básicas devido ao sobrepeso.
Apesar de ter passado pela consulta com Dr. Now e ter recebido uma dieta para seguir, ela disse ter perdido os papeis de receitas e, quando se pesou dois meses depois, no retorno, havia diminuído apenas 0,5 quilo.
Algum tempo depois, foi possível ver que ela perdeu cerca de 26 quilos, o que foi o suficiente para que ela ficasse apta para passar pela cirurgia bariátrica.
Entretanto, com a interrupção do programa por conta da pandemia de covid-19, Seana não conseguiu passar pelo procedimento, voltou aos seus hábitos e a ganhar peso. Um ano e meio depois, ela foi ao consultório e descobriu que estava com 330 quilos.
Após sua participação em “Quilos Mortais”, Seana se manteve discreta nas redes sociais, sem ser possível saber se ela manteve sua jornada de perda de peso.
Sua última publicação no Facebook foi em agosto de 2025, quando trocou sua imagens de perfil. A conta só tem duas fotos de seu rosto com efeitos.