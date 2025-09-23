Sai nesta terça-feira (23) o primeiro semifinalista da CONMEBOL Libertadores. Em duelo de argentinos, Racing e Vélez Sarsfield voltam a se enfrentar uma semana depois de abrirem o confronto, em partida marcada para 19h (de Brasília), no Estádio El Cilindro, em Avellaneda.
Quem entra com vantagem é o Racing, que venceu por 1 a 0 no José Amalfitani, casa do Vélez, gol de Adrián Martínez. Isso oferece aos donos da casa a vantagem de poder empatar para confirmar a vaga na semifinal.
O Vélez, por sua vez, será obrigado a vencer para sair de Avellaneda classificado. Se repetir o triunfo por um gol, leva a decisão para os pênaltis; caso ganhe por dois ou mais, avança diretamente.
A partida vale muito para o Flamengo. Caso passe pelo Estudiantes, o time carioca enfrentará justamente quem se classificar nesta terça. O Rubro-Negro tem vantagem: vitória por 2 a 1 no Maracanã.
Onde assistir a Racing x Vélez Sarsfield?
Racing x Vélez Sarsfield terá transmissão ao vivo do Paramount+ (streaming).
Palpites para Racing x Vélez Sarsfield:
Prováveis escalações para Racing x Vélez Sarsfield:
Em casa, o Racing usará a base que venceu no José Amalfitani. O técnico Gustavo Costas poupou praticamente todos os titulares no fim de semana, na vitória por 2 a 0 sobre o Huracán.
A equipe deve ir a campo com: Cambeses; Mura, Pardo, Colombo e Rojas; Sosa, Almendra e Nardoni; Martirena, Martínez e Solari.
No Vélez, o desfalque certo é o zagueiro Magallán, expulso na primeira partida. Existe a possibilidade de uma escalação mais ofensiva, com a entrada de Lanzini.
Guillermo Barros Schelotto pode escalar: Marchiori; Gordon, Quirós, Mammana e Gómez; Bouzat e Aliendro; Carrizo, Galván e Machuca; Santos.