Um jovem de 26 anos foi detido na tarde deste domingo (24) durante uma ação da equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Cascavel, no Oeste do Paraná. A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina realizada na rodovia BR-277.
Segundo informações da PRF, os policiais desconfiaram de um veículo Honda Civic que transitava pela rodovia, proveniente da Região de Fronteira. Durante a abordagem, os agentes observaram que o motorista apresentava sinais de nervosismo.
Após vistoria no automóvel, a equipe localizou no bagageiro uma grande quantidade de maconha. Questionado, o condutor relatou que havia buscado a droga no município de Santa Helena e que faria o transporte até Londrina, no Norte do Paraná.
O veículo e a carga de entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde seriam adotadas as medidas cabíveis.