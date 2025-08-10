O apresentador Ratinho manifestou apoio à nora Bruna Massa após um desabafo emocionante publicado por ela sobre a experiência com a maternidade atípica.
Bruna, que é psicóloga clínica, compartilhou em seu perfil no Instagram relatos sobre a rotina e os desafios de criar Noah, de 7 anos, diagnosticado com hidrocefalia ao nascer, e Davi, de 2 anos. As crianças são fruto de seu relacionamento com Gabriel Massa, filho do apresentador.
Ratinho, conhecido por homenagear o neto nas redes sociais, fez questão de comentar a publicação de Bruna. “Meu neto querido”, escreveu o apresentador, demonstrando carinho e apoio à família.
O gesto foi registrado publicamente, reforçando o envolvimento do apresentador com as questões familiares e a visibilidade dada ao tema da maternidade atípica por meio das redes sociais.
O desabafo de Bruna
Bruna Massa, nora de Ratinho, falou em suas redes sociais sobre a maternidade atípica, comentou que não existi um caminho fácil, mas que é necessário escolher o “seu difícil”.
“Escolha o seu difícil. Na maternidade atípica, não existe caminho fácil. Existe o difícil de se entregar por inteiro e esquecer de si mesma… E o difícil de cuidar de si sem se sentir culpada”
Bruna Massa
A moça disse que existe o difícil de controlar tudo e se esgotar, o difícil de aceitar que não se tem controle sobre tudo, o difícil de fingir que está tudo bem e por fim, o difícil de olhar para as próprias feridas e pedir ajuda.
“Ambos são difíceis. Mas um te adoece. O outro te fortalece. Não é sobre romantizar. É sobre escolher com consciência. Escolher o seu difícil é um ato de coragem. É decidir onde vai colocar sua energia psíquica. É reconhecer que, para sustentar o cuidado com o seu filho, você precisa aprender a se sustentar também”
Bruna Massa
Para finalizar sua publicação, Bruna pontuou que “a maternidade atípica exige muito – mas ela também pode revelar uma força que você nem sabia que tinha”.