A confusão também envolveu a neta, Raquel Gil, que usou as redes sociais para desabafar. Ela revelou que recebeu, junto da mãe, uma ordem extrajudicial de Raul Gil Júnior, o “Raulzinho”, proibindo-as de falar sobre questões familiares em público. “Não podemos mudar nosso DNA, nosso sobrenome, nossos parentes próximos. Mas estamos impedidas de falar. Isso me deixa muito triste”, disse Raquel.

