A confusão também envolveu a neta, Raquel Gil, que usou as redes sociais para desabafar. Ela revelou que recebeu, junto da mãe, uma ordem extrajudicial de Raul Gil Júnior, o “Raulzinho”, proibindo-as de falar sobre questões familiares em público. “Não podemos mudar nosso DNA, nosso sobrenome, nossos parentes próximos. Mas estamos impedidas de falar. Isso me deixa muito triste”, disse Raquel.
Raul Gil mostra uma das suas mansões em condomínio em SP: ‘Comprei cinco casas aqui’
