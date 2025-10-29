O Bradesco (BBDC4) apresentará seu balanço após o fechamento do mercado nesta quarta-feira (29). O banco é o segundo a divulgar seus dados, após a apresentação dos resultados do Santander antes da abertura da sessão. Analistas consideram lucro acima do esperado, mas ponderaram sobre qualidade ainda baixa dos ativos do banco.
No caso do Bradesco, a recuperação parece ter vindo para ficar. Pelo menos, é essa a visão de analistas sobre o que esperar do terceiro trimestre de 2025. A Genial projeta o lucro recorrente em R$ 6,3 bilhões, com alta de 4,3% na comparação trimestral e de 21% ano contra ano. O ROE deve ficar em 14,6%, com crescimento de 0,33 ponto percentual (pp) trimestre a trimestre (t/t) e 1,67 pp na base anual (a/a).
A análise cita continuidade do plano de reestruturação, com fechamento de agência, redução do número de funcionários, digitalização do varejo massificado e aumento no foco em cliente de alta renda, como um dos fatores que explicam a recuperação. Há expectativa também de normalização consistente do retorno sobre patrimônio a partir de 2026, quando deve superar o custo sobre patrimônio de forma sustentável. A casa reitera compra para o banco, com projeção de lucro líquido de R$ 24,7 bilhões em 2025, alta anual de 26,3%.
A XP também prevê resultados positivos e que refletem o momento de recuperação do banco, com lucro atingindo R$ 6,2 bilhões. Segundo relatório, a carteira de crédito pode mostrar desaceleração, mas em linha com o mercado. O destaque deve continuar sendo PMEs (pequenas e médias empresas), enquanto o segmento de empréstimos consignados privados começa a ganhar tração.
Com relação a qualidade de ativos, analistas projetam leve aumento da taxa de inadimplência (NPLs), apesar do momento positivo em PMEs. O crescimento da carteira, mesmo com viés para linhas garantidas, deve permitir mais um trimestre de melhoria na margem financeira líquida (NIM). O segmento de seguros também deve manter desempenho sólido.
O JPMorgan considera que a rentabilidade do banco deve ser recuperada gradualmente e o desempenho deverá ser positivo. Ainda assim, o banco ainda parece alto atualmente para posicionamento. O Goldman Sachs estima maior expansão trimestral de lucros entre seus pares, com 4% de aumento perante os 1% esperados dos demais nomes do setor. O último movimento do banco estrangeiro foi justamente elevar a recomendação do Bradesco de venda para neutro, com preço-alvo atualizado em R$ 17.
“Durante 2025, o banco apresentou geração de capital melhor do que o esperado, enquanto a lucratividade segue em ritmo gradual de recuperação, apoiada por margens líquidas ajustadas ao risco (NIMs) melhores e pelo segmento de seguros”, considera o Goldman.