Red Dead Redemption 2 segue em produção para PS5, Switch 2 e Xbox Series, diz insider

NateTheHate diz que essas versões existem, mas não sabe dizer exatamente quando serão lançadas
6 out
2025
– 10h44
(atualizado às 10h44)
Versões de Red Dead Redemption 2 para PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series ainda estão a caminho, segundo informado pelo insider NateTheHate, que tem um ótimo histórico na divulgação de informações de jogos antes de serem anunciadas oficialmente.
“Sim, elas existem”, escreveu ele nas redes sociais a respeito das novas versões de Red Dead Redemption 2. “Não tenho nenhuma atualização sobre quando será o lançamento.”
Em maio, surgiram rumores dizendo que RDR 2 chegaria para PS5, Switch 2 e Xbox Series, com o lançamento supostamente acontecendo ainda em 2025. Isso permitiria finalmente que o game rodasse em 60 fps nos consoles, algo possível hoje apenas na versão dele para computador.
Red Dead Redemption 2 foi lançado em outubro de 2018 para PlayStation 4 e Xbox One. Depois disso, em novembro de 2019, o game chegou ao PC.