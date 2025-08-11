O Ministério Público do Paraná e a Defensoria Pública do Estado recomendaram na última quinta-feira (08) a rede de supermercados Muffato que interrompesse imediatamente a campanha de selos de desconto para ganhar bichinhos de pelúcia dos Smurfs.
A recomendação considera que os personagens representados pelos bonecos têm forte apelo infantil e induzem ao consumo. O documento também pede o fim imediato de todas as propagandas relacionadas à campanha em qualquer mídia – seja rádio, TV, internet, cinema ou dentro dos próprios mercados.
A reportagem da Tribuna do Paraná entrou em contato com a rede na sexta-feira (08), mas a rede ainda não tinha um posicionamento oficial sobre a situação. Na manhã desta segunda-feira (11) a rede Muffato respondeu oficialmente sobre a campanha.
Em nota, a empresa informou que reafirma seu compromisso em desenvolver ações promocionais que valorizem a experiência de compra e fortaleçam o relacionamento com seus clientes. “Todas as campanhas são planejadas com responsabilidade, observando as normas vigentes e prezando pela transparência e pelo respeito ao consumidor”, reforçou o Muffato.
Entenda o caso
A nova campanha da rede Muffato “Selinhos de Desconto Incríveis” funciona da seguinte forma: a cada R$ 25 em compras, o cliente ganha um selo. Com 60 selos mais R$ 19,90, levava um boneco de pelúcia dos Smurfs para casa. Há também “produtos aceleradores” para conseguir mais selos: alimentos ultraprocessados e com alto teor de açúcar.
As autoridades apontam que a campanha viola o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), que proíbe publicidade abusiva que se aproveite da deficiência de julgamento das crianças. Também fere a Resolução 163/2014 do Conanda, que considera abusivas promoções com distribuição de brindes colecionáveis com apelos infantis.
As Promotorias de Justiça da Infância e Juventude de Curitiba (1ª e 2ª), Toledo e Cascavel, junto com a Promotoria de Defesa do Consumidor de Curitiba e o Núcleo de Infância e Juventude da Defensoria, solicitaram que as pelúcias sejam substituídas por produtos destinados ao público adulto, sem prejudicar os consumidores.
A rede tem 72 horas para responder por escrito se atenderá ou não à recomendação. O não cumprimento injustificado poderá resultar em medidas judiciais para defender os direitos das crianças.
Caso a empresa opte por vender as pelúcias diretamente nas lojas, deverá se abster de usar publicidade abusiva ao público infantil, incluindo estratégias como venda casada.
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.