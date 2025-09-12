Atacante do Cruzeiro, Luis Sinisterra comprou um imóvel de R$ 6,9 milhões no condomínio Bougainville, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O corretor Tiago Melo intermediou a aquisição. O especialista em imóveis de alto padrão já negociou casas para vários jogadores, como o zagueiro Fabrício Bruno; o lateral-direito William; os meias Matheus Henrique e Matheus Pereira, do Cruzeiro; os zagueiros Lyanco e Vitor Hugo, do Atlético.
Veja detalhes do imóvel
- Área construída: 570m²
- Área total: 1028m²
- Quartos: 6
- Suítes: 5
- Banheiros: 6
- Vagas: 3
Primeira contratação da última janela de transferências, o atacante Luis Sinisterra estreou pelo Cruzeiro na vitória celeste sobre o São Paulo em 30 de agosto. O colombiano foi acionado pelo técnico português Leonardo Jardim aos 40 minutos do segundo tempo, na vaga de Lucas Silva.
O jogador de 26 anos fechou com o Cruzeiro por empréstimo de um ano com opção de compra. Os direitos econômicos do atlteta pertencem ao Bournemouth, da Inglaterra.
Quem é Sinisterra, reforço do Cruzeiro
Ponta de 26 anos, Sinisterra foi revelado pelo Once Caldas em 2016. Em 2018, ele foi contratado pelo Feyenoord, onde atuou até 2022. Após destaque nos Países Baixos, ele foi negociado e assinou com o Leeds United. Já no início da temporada 2023/2024, Sinisterra se transferiu para o Bournemouth.
Marcado por ser um jogador de velocidade e explosão, ele vem de um ano marcado por lesões e com apenas 14 jogos pela equipe, com um gol e uma assistência. A serviço da Seleção Colombiana desde 2019, o atacante soma 18 jogos, com cinco gols e uma assistência.