Sporting Cristal vs Ayacucho se miden se miden en el Estadio Alberto Gallardo por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1, en un duelo decisivo para la clasificación a las copas y también los posibles descensos, teniendo en cuenta la ubicación de cada uno de los equipos en la Tabla Acumulada.
¿Quién logrará el triunfo? ¡Es hora de jugar y ganar!
Sporting Cristal vs Ayacucho hoy en vivo
Un duelo interesante, con promesa de emociones fuertes y mucho en juego. Sigue el minuto a minuto a través de 365Scores.
Detalles del partido
- Partido: Sporting Cristal vs Ayacucho
- Fecha: lunes, 29 de septiembre de 2025
- Hora: 15:15
- Dónde: Estadio Alberto Gallardo
- Capacidad: 11,600 espectadores
Sigue todos los consejos de la Liga 1. En 365Scores encuentras partidos en vivo, tabla de goleadores, posiciones de la Liga 1 y más.