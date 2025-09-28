Nos próximos, “Vale Tudo” entra oficialmente em sua antepenúltima semana e se encaminha para um dos momentos mais marcantes da trama, a morte de Odete Roitman (Debora Bloch), que deve ir ao ar no dia 7 de outubro.
Mas antes do assassinato da megera, a autora Manuela Dias trará nesta semana outro acontecimento que o público anseia no remake: a exposição do maior segredo da empresária, que esconde seu filho vivo, Leonardo (Guilherme Magon), que vive uma condição vegetativa. Mesmo com problemas familiares, a bilionário armará um sequestro para acabar com a vida de Maria Fátima (Bella Campos).
Com as complicações e descobertas no ambiente familiar, Heleninha (Paolla Oliveira) terá uma recaída com o álcool, passando por mais de uma suas crises. A herdeira deixará uma carta de despedida, o que fará sua família acreditar que ela deve atentar contra sua própria vida.
Leia os resumos de 29 de setembro a 4 de outubro de “Vale Tudo”
Segunda-feira (29)
Marco Aurélio e Odete se enfrentam. Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio, onde ele guardava o dinheiro que desviou da TCA. Maria de Fátima orienta Ana Clara para o encontro com Heleninha. Heleninha convida Ana Clara para trabalhar em sua galeria. Marco Aurélio pede desculpas a Odete por ter desconfiado da dona da TCA.
Terça-feira (30)
Bartolomeu incentiva Ivan a pedir Raquel em casamento. Heleninha decide ir ao encontro de Ana Clara com Jarbas. Maria de Fátima sente medo e pede a Olavo para ficar em seu apartamento. Heleninha pede para Celina reunir toda a família em sua casa. Raquel aceita o pedido de casamento de Ivan.
Quarta-feira (1º)
Maria de Fátima alerta César sobre Leonardo, e o perigo que corre com Odete. César fica assustado com a forma com que Odete se refere a Leonardo. Maria de Fátima pede abrigo a Raquel.
Quinta-feira (2)
Heleninha conta a sua versão sobre o acidente e de como Odete a culpou pela morte de Leonardo. Todos da família relatam suas versões sobre o que aconteceu no dia em que Leonardo teria morrido. Afonso comunica a Odete que não é mais seu filho.
Sexta-feira (3)
Heleninha escreve uma carta à mão e coloca embaixo da porta da galeria. Fátima posta um vídeo em seu perfil, avisando a seus seguidores que deixou um recado dentro de um envelope, para ser lido caso ela não apareça mais nas redes sociais. Estéban fica ao lado de Celina. Heleninha avisa a Celina que está bebendo. Maria de Fátima chantageia Odete. Renato sai à procura de Heleninha. Raquel permite que Maria de Fátima fique em sua casa. Odete marca um encontro com Maria de Fátima, e Ivan e Raquel se preocupam.
Sábado (4)
Fátima fica apavorada ao ser deixada por Odete em uma fábrica abandonada, na companhia de um homem chamado Celso. Raquel e Poliana decidem ir atrás de Maria de Fátima. Maria de Fátima vê que Celso pegou Raquel e Poliana como reféns. Ivan consegue golpear Celso, que cai desfalecido. Celina encontra a carta de Heleninha na galeria e deduz que a sobrinha pode atentar contra sua vida. André sente ciúmes de Aldeíde.